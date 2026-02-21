Αυτοκίνητο παρέσυρε δύο νεαρούς στη Λαμία, ένας σοβαρά τραυματίας
Τροχαίο Λαμία Τραυματίας

Αυτοκίνητο παρέσυρε δύο νεαρούς στη Λαμία, ένας σοβαρά τραυματίας

Ο 27χρονος τραυματίστηκε σοβαρά αφού το αυτοκίνητο τον εκσφενδόνισε μέτρα μακριά

Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση δύο νεαρών από αυτοκίνητο στην οδό Αβέρωφ στο κέντρο της Λαμίας σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου.

Το τροχαίο έγινε όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες αυτοκίνητο παρέσυρε διανομέα που συνομιλούσε με 27χρονο φίλο του στην άκρη του δρόμου, σύμφωνα με το lamiareport.gr. Ο 27χρονος τραυματίστηκε σοβαρά αφού το αυτοκίνητο τον παρέσυρε πάνω στο καπό και τον εκσφενδόνισε μέτρα μακριά.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρέλαβε τον 27χρονο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 27χρονος τραυματίας φέρει πολλαπλά κατάγματα και πιθανότατα θα χρειαστεί να χειρουργηθεί.

Στο σημείο έφτασε πλήρωμα της Τροχαίας Λαμίας για τη σήμανση του δρόμου και για να πάρει καταθέσεις για το πως έγινε το τροχαίο.

