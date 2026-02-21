Εντοπίστηκε νεκρός ο 44χρονος που είχε χαθεί κοντά στον Γλαύκο ποταμό ενώ ψάρευε

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 44χρονος βρισκόταν στην περιοχή για ψάρεμα και ενδέχεται να μπλέχτηκε στον εξοπλισμό του, πιθανότατα σε δίχτυα, γεγονός που οδήγησε στην εξαφάνισή του. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές, γεγονός που διευκολύνει το έργο των διασωστικών συνεργείων.





Νεκρός εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα, ο 44χρονος που είχε χαθεί την Παρασκευή το απόγευμα της Παρασκευής στον Πατραϊκό κόλπο, και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή των εκβολών του ποταμού Γλαύκου, ενώ ψάρευε.Ο άτυχος άντρας, σύμφωνα με τις πληροφορίες του tempo24 , εντοπίστηκε από ελικόπτερο που συμμετείχε στις έρευνες, μέσα στη θάλασσα.Η σορός μεταφέρεται στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.