Το τραμ «έδεσε» στο λιμάνι του Πειραιά, δίπλα στα πλοία η στάση

Ο σταθμός αποτελεί πλέον τον νέο τερματικό σταθμό της Γραμμής 7, αλλάζοντας τα δεδομένα στις μετακινήσεις από και προς το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας