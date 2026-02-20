«Νίκη» χαρακτηρίζει ο ΔΣΑ την απόφαση της Ολομέλειας Εφετών για καθαρογραφή των αθωωτικών αποφάσεων

Σημαντική νίκη του δικηγορικού σώματος χαρακτηρίζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
την χθεσινή απόφαση της Ολομέλεια Εφετών Αθηνών με την οποία έγινε δεκτή η πρόταση του ΔΣΑ για καθαρογραφή των αθωωτικών αποφάσεων, με μόνη την υποβολή αίτησης εντός εξαμήνου από την έκδοσή τους, από το διάδικο ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο και χωρίς επίκληση εννόμου συμφέροντος.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΔΣΑ, η χθεσινή απόφαση της Ολομέλεια Εφετών Αθηνών για «να αποκτήσει ισχύ θα πρέπει να διαβιβαστεί στον Άρειο Πάγο και εν συνεχεία στο υπουργείο Δικαιοσύνης για την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης».
Ο ΔΣΑ επισημαίνει ότι «αποτελεί μια πρώτη σημαντική νίκη του δικηγορικού σώματος που ανατρέπει την τηρούμενη επί εξαετία περίπου (κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Ολομέλειας Εφετών και υπουργικής απόφασης) αντισυνταγματική τακτική της μη καθαρογραφής των αθωωτικών αποφάσεων».
Κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας, σύμφωνα με την ανακοίνωση, «τις θέσεις του ΔΣΑ ανέπτυξαν ο πρόεδρος Ανδρέας Κουτσόλαμπρος και ο σύμβουλος Κώστας Παπαδάκης, ενώ παρέστησαν τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΑ Θωμάς Καμενόπουλος, Θανάσης Καμπαγιάννης, Δημήτρης Λυρίτσης και Θεόδωρος Μαντάς».
Επίσης, παρέστησαν ο πρόεδρος και ο α' αντιπρόεδρος της Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχομένων Δικηγόρων Δημήτρης Γκαβέλας και Κωνσταντίνος Μαντζουράνης και οι δικηγόροι Σαράντος Θεοδωρόπουλος και Παναγιώτης Νέλλας.