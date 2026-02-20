Ξεκινά η ανέγερση νέου ογκολογικού νοσοκομείου στη Λ. Αλεξάνδρας, με δωρεά της Δήμητρας Κατσαφάδου

Ένα όραμα ζωής παίρνει πλέον τον δρόμο της υλοποίησης. Την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, η Δήμητρα Κατσαφάδου και η εταιρεία LA VIE EN ROSE τέλεσαν Αγιασμό για την έναρξη των εργασιών κατασκευής του νέου ογκολογικού νοσοκομείου, το οποίο θα αποτελέσει δωρεά προς το Ελληνικό Δημόσιο και θα ανεγερθεί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Με βαθιά συγκίνηση αλλά και αίσθημα ευθύνης, η πρωτοβουλία αυτή σηματοδοτεί ένα μεγάλο βήμα προσφοράς στον τομέα της υγείας.Η Δήμητρα Κατσαφάδου μίλησε με λόγια καρδιάς, αποκαλύπτοντας πως η δημιουργία του νοσοκομείου ήταν ένα προσωπικό της τάμα - μια υπόσχεση που έδωσε στον εαυτό της, πως αν η εταιρεία της πήγαινε καλά, θα επέστρεφε την επιτυχία στους ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη. Σήμερα, αυτό το όνειρο αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά, μετατρέποντας την επιχειρηματική επιτυχία σε έμπρακτη κοινωνική προσφορά.Στην τελετή παρευρέθηκε και ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος ευχαρίστησε θερμά την οικογένεια Κατσαφάδου – Μαλακοδήμου για τη σημαντική ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, επισημαίνοντας πως τέτοιες πρωτοβουλίες αποτελούν φωτεινό παράδειγμα προς μίμηση.Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Κυριάκος Μαλακοδήμος, εμφανώς συγκινημένος, τόνισε πως πρόκειται για ένα μεγάλο έργο στον χώρο της υγείας, ένα κοινό τάμα που γίνεται πλέον πραγματικότητα. «Χιλιάδες άνθρωποι θα ωφεληθούν και, σε βάθος χρόνου, εκατομμύρια», ανέφερε, υπογραμμίζοντας πως σε τέτοιες πράξεις η ουσία υπερβαίνει τα λόγια. Η LA VIE EN ROSE, όπως σημείωσε, διαχρονικά στέκεται και θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα σε όσους έχουν αληθινή ανάγκη.Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της εταιρείας, Νικόλας Μαλακοδήμος, ευχαρίστησε τον κόσμο που στηρίζει την πορεία της επιχείρησης, επιτρέποντας μέσα από αυτή τη στήριξη να επιστρέφεται βοήθεια στην κοινωνία. Εξέφρασε, μάλιστα, την ευχή το νοσοκομείο να ολοκληρωθεί εντός ενός έτους, ώστε να προσφέρει ανακούφιση και ελπίδα σε όλους όσοι το έχουν ανάγκη.Ένα έργο ζωής ξεκινά. Και μαζί του, ένα ισχυρό μήνυμα: όταν η επιτυχία συνδυάζεται με ενσυναίσθηση και αποφασιστικότητα, μπορεί να μεταμορφωθεί σε ελπίδα για χιλιάδες ανθρώπους.