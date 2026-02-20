Ξεκινά η ανέγερση νέου ογκολογικού νοσοκομείου στη Λ. Αλεξάνδρας, με δωρεά της Δήμητρας Κατσαφάδου
ΕΛΛΑΔΑ
La vie en Rose

Ξεκινά η ανέγερση νέου ογκολογικού νοσοκομείου στη Λ. Αλεξάνδρας, με δωρεά της Δήμητρας Κατσαφάδου

Ένα έργο-ορόσημο που αναμένεται να αναβαθμίσει καθοριστικά το σύστημα υγείας και την ογκολογική φροντίδα, χαρίζοντας ελπίδα και ουσιαστική στήριξη σε χιλιάδες ασθενείς.

Ξεκινά η ανέγερση νέου ογκολογικού νοσοκομείου στη Λ. Αλεξάνδρας, με δωρεά της Δήμητρας Κατσαφάδου

Ένα όραμα ζωής παίρνει πλέον τον δρόμο της υλοποίησης. Την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, η Δήμητρα Κατσαφάδου και η εταιρεία LA VIE EN ROSE τέλεσαν Αγιασμό για την έναρξη των εργασιών κατασκευής του νέου ογκολογικού νοσοκομείου, το οποίο θα αποτελέσει δωρεά προς το Ελληνικό Δημόσιο και θα ανεγερθεί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Με βαθιά συγκίνηση αλλά και αίσθημα ευθύνης, η πρωτοβουλία αυτή σηματοδοτεί ένα μεγάλο βήμα προσφοράς στον τομέα της υγείας.

Ξεκινά η ανέγερση νέου ογκολογικού νοσοκομείου στη Λ. Αλεξάνδρας, με δωρεά της Δήμητρας Κατσαφάδου

Η Δήμητρα Κατσαφάδου μίλησε με λόγια καρδιάς, αποκαλύπτοντας πως η δημιουργία του νοσοκομείου ήταν ένα προσωπικό της τάμα - μια υπόσχεση που έδωσε στον εαυτό της, πως αν η εταιρεία της πήγαινε καλά, θα επέστρεφε την επιτυχία στους ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη. Σήμερα, αυτό το όνειρο αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά, μετατρέποντας την επιχειρηματική επιτυχία σε έμπρακτη κοινωνική προσφορά.

Ξεκινά η ανέγερση νέου ογκολογικού νοσοκομείου στη Λ. Αλεξάνδρας, με δωρεά της Δήμητρας Κατσαφάδου

Στην τελετή παρευρέθηκε και ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος ευχαρίστησε θερμά την οικογένεια Κατσαφάδου – Μαλακοδήμου για τη σημαντική ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, επισημαίνοντας πως τέτοιες πρωτοβουλίες αποτελούν φωτεινό παράδειγμα προς μίμηση.
Ξεκινά η ανέγερση νέου ογκολογικού νοσοκομείου στη Λ. Αλεξάνδρας, με δωρεά της Δήμητρας Κατσαφάδου

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Κυριάκος Μαλακοδήμος, εμφανώς συγκινημένος, τόνισε πως πρόκειται για ένα μεγάλο έργο στον χώρο της υγείας, ένα κοινό τάμα που γίνεται πλέον πραγματικότητα. «Χιλιάδες άνθρωποι θα ωφεληθούν και, σε βάθος χρόνου, εκατομμύρια», ανέφερε, υπογραμμίζοντας πως σε τέτοιες πράξεις η ουσία υπερβαίνει τα λόγια. Η LA VIE EN ROSE, όπως σημείωσε, διαχρονικά στέκεται και θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα σε όσους έχουν αληθινή ανάγκη.

Ξεκινά η ανέγερση νέου ογκολογικού νοσοκομείου στη Λ. Αλεξάνδρας, με δωρεά της Δήμητρας Κατσαφάδου

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της εταιρείας, Νικόλας Μαλακοδήμος, ευχαρίστησε τον κόσμο που στηρίζει την πορεία της επιχείρησης, επιτρέποντας μέσα από αυτή τη στήριξη να επιστρέφεται βοήθεια στην κοινωνία. Εξέφρασε, μάλιστα, την ευχή το νοσοκομείο να ολοκληρωθεί εντός ενός έτους, ώστε να προσφέρει ανακούφιση και ελπίδα σε όλους όσοι το έχουν ανάγκη.

Ένα έργο ζωής ξεκινά. Και μαζί του, ένα ισχυρό μήνυμα: όταν η επιτυχία συνδυάζεται με ενσυναίσθηση και αποφασιστικότητα, μπορεί να μεταμορφωθεί σε ελπίδα για χιλιάδες ανθρώπους.

Thema Insights

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης