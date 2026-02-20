Συνεχή δρομολόγια ΚΤΕΛ στον Κηφισό για το Καρναβάλι της Πάτρας, αναχωρούν ανά δέκα λεπτά

Εκατοντάδες άνθρωποι, μικροί και μεγάλοι, φοιτητές αλλά και εκδρομείς απ’όλη τη χώρα κατευθύνονται στην Πάτρα για το διάσημο καρναβάλι - Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης «Διασκεδάζω με Ασφάλεια»





Σύμφωνα με πληροφορίες εκατοντάδες άνθρωποι, μικροί και μεγάλοι, φοιτητές αλλά και εκδρομείς απ' όλη τη χώρα ταξιδεύουν για να βιώσουν τη μοναδική εμπειρία του







Μέχρι στιγμής έχουν αναχωρήσει τουλάχιστον 20 πούλμαν με προορισμό την Αχαϊκή πρωτεύουσα.



Η αυξημένη κινητικότητα στα ΚΤΕΛ Κηφισού αναμένεται να διαρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθώς η Πάτρα προετοιμάζεται για την κορύφωση των εκδηλώσεων και τη μαζική προσέλευση επισκεπτών.



και φέτος οι πληρότητες για προορισμούς είναι αυξημένες, με την Πάτρα να αγγίζει το 100%, ειδικά για την Παρασκευή και Σάββατο, 20 και 21 Φεβρουαρίου.



Ήδη από χθες (19/2) πραγματοποιήθηκαν 80 δρομολόγια με προορισμό την Πάτρα, έναντι των 18 δρομολογίων που γίνονται σε καθημερινή βάση, ενώ για σήμερα Παρασκευή είναι προγραμματισμένα 180 δρομολόγια και για αύριο 120.



Επιπλέον, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΚΤΕΛ τόνισε ότι αυξημένα είναι και τα δρομολόγια για προορισμούς της Αιτωλοακαρνανίας, της Πελοποννήσου, κυρίως την Καλαμάτα, ενώ από τα ΚΤΕΛ Λιοσίων τα έξτρα δρομολόγια αφορούν τους προορισμούς Καρδίτσα, Τρίκαλα, Λάρισα και Βόλος.



«Διασκεδάζω με Ασφάλεια» στο Πατρινό Καρναβάλι

Η Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (ΙΟΑΣ) «Πάνος Μυλωνάς», συνεχίζει και το 2026 την εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης «Διασκεδάζω με Ασφάλεια», στο Πατρινό Καρναβάλι.



Η εκστρατεία υλοποιείται με την υποστήριξη της Ολυμπίας Οδού και της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης», που διαχρονικά συμβάλλουν ενεργά στην προώθηση της Οδικής Ασφάλειας.



Το Πατρινό Καρναβάλι αποτελεί τη μεγαλύτερη γιορτή μαζικής διασκέδασης στη χώρα, με αυξημένη νυχτερινή κινητικότητα και μετακινήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η εκστρατεία εστιάζει στην πρόληψη των τροχαίων συμβάντων που σχετίζονται με την κατανάλωση αλκοόλ και την οδήγηση, ένα φαινόμενο που εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις κύριες αιτίες θανατηφόρων τροχαίων και σοβαρών τραυματισμών, ιδιαίτερα στις νεαρές ηλικίες και κατά τα Σαββατοκύριακα έντονης διασκέδασης.







Η υπεύθυνη διασκέδαση δεν αναιρεί τη χαρά της συμμετοχής, αντίθετα, τη θωρακίζει. Η επιλογή της ασφαλούς μετακίνησης αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε η γιορτή να ολοκληρώνεται χωρίς απώλειες και με σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή.



Η εκστρατεία «Διασκεδάζω με Ασφάλεια», περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα ενεργειών ενημέρωσης και πρόληψης, με κεντρικό μήνυμα: «ΖΟΥΜΕ για τέτοιες στιγμές… Αλκοόλ και Οδήγηση δεν πάνε μαζί». Συγκεκριμένα: τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σποτ, έντυπο υλικό, στοχευμένη προβολή μηνυμάτων πρόληψης.



Τα μηνύματα της εκστρατείας μεταδίδονται απάνως μέσω τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών της περιοχής, ενώ αφίσες θα αναρτηθούν σε σημεία εισόδου προς την Πάτρα, καθώς και σε καίρια σημεία της πόλης, ενισχύοντας την ορατότητα του μηνύματος καθ’ όλη τη διάρκεια της καρναβαλικής περιόδου.



Παράλληλα, μηνύματα πρόληψης συνεχίζουν να προβάλλονται στις πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων (VMS) της Ολυμπίας Οδού και της Γέφυρας Ρίου–Αντιρρίου και στη διάρκεια της κορύφωσης του τριημέρου του Τριωδίου, υπενθυμίζοντας στους οδηγούς τη σημασία της υπεύθυνης επιλογής πριν από κάθε μετακίνηση.



Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Χαράλαμπος Μπονάνος, εύχεται «η επιτυχημένη συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας "Πάνος Μυλωνάς", της Ολυμπίας Οδού και της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου, που τεκμηριωμένα, τα τελευταία χρόνια αποδίδει απτά αποτελέσματα, να συμβάλλει και φέτος, για να ζήσουμε τη γιορτή στο έπακρο και να φροντίσουμε, ώστε κάθε διαδρομή επιστροφής να ολοκληρωθεί με ασφάλεια, για εμάς και τους αγαπημένους μας. Άλλωστε, αυτό είναι και το μήνυμα που εκπέμπουν οι συνεργαζόμενοι φορείς, σε όλους τους φίλους του Πατρινού Καρναβαλιού και ιδιαίτερα στους νέους μας».