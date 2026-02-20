Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ: Στη Μητρόπολη Αθηνών η σορός της για λαϊκό προσκύνημα, το μεσημέρι η κηδεία της
ΕΛΛΑΔΑ
Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ Κηδεία

Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ: Στη Μητρόπολη Αθηνών η σορός της για λαϊκό προσκύνημα, το μεσημέρι η κηδεία της

Δημοσία δαπάνη θα τελεστεί η κηδεία της - Η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του τμήματος Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης έφυγε από τη ζωή την περασμένη Δευτέρα σε ηλικία 99 ετών

Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ: Στη Μητρόπολη Αθηνών η σορός της για λαϊκό προσκύνημα, το μεσημέρι η κηδεία της
Φωτογραφίες: William Faithful
Στο παρεκκλήσιο της Μητρόπολης Αθηνών έφτασε λίγο μετά τις 08:00 η σορός της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ, σηματοδοτώντας την έναρξη του τελευταίου αποχαιρετισμού σε μια διεθνή προσωπικότητα των γραμμάτων.

Λίγη ώρα αργότερα ξεκίνησε το λαϊκό  προσκύνημα για την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 99 ετών, αφήνοντας πίσω της ένα σπουδαίο πνευματικό αποτύπωμα.


Η κηδεία της διακεκριμένης βυζαντινολόγου τελείται δημοσία δαπάνη, ως ελάχιστος φόρος τιμής στην προσωπικότητα και το έργο της. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στις 13:00, στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και πλήθους πολιτών.

Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ υπήρξε μια εμβληματική μορφή της βυζαντινής ιστοριογραφίας. Το 1967 έγινε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε και καθήκοντα πρύτανη, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που κατέλαβε το ανώτατο αξίωμα στο ιστορικό πανεπιστημιακό ίδρυμα.

Το πλούσιο συγγραφικό της έργο και η διεθνής της ακτινοβολία αναγνωρίστηκαν με σημαντικές διακρίσεις. Μεταξύ άλλων, τιμήθηκε στη Γαλλία με τον Μεγαλόσταυρο του Εθνικού Τάγματος της Τιμής, ενώ έλαβε βραβεία και τιμητικούς τίτλους από πανεπιστήμια και ακαδημαϊκά ιδρύματα σε ολόκληρη την Ευρώπη.
