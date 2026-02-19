Αστυνομική επιχείρηση για ρευματοκλοπή στον Ασπρόπυργο, ξηλώθηκαν καλώδια 400 μέτρων
Αστυνομική επιχείρηση για ρευματοκλοπή στον Ασπρόπυργο, ξηλώθηκαν καλώδια 400 μέτρων

Η επιχείρηση της ΕΛΑΣ έγινε με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου - Συνελήφθησαν 8 άτομα

Αστυνομική επιχείρηση για ρευματοκλοπή στον Ασπρόπυργο, ξηλώθηκαν καλώδια 400 μέτρων
Ειδική αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου σε οικισμό του Ασπροπύργου με 8 συλλήψεις και την αποξήλωσει καλωδίου 400 που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την ΕΛΑΣ κατά τη διάρκεια των ελέγχων συνελήφθησαν οκτώ άτομα, κατά περίπτωση, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί προστασίας του περιβάλλοντος.

Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 14 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μεταξύ άλλων για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης και χρήση κινητού τηλεφώνου. Από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ πραγματοποιήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων συνολικού μήκους 400 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Επιπλέον, συνελήφθη οδηγός φορτηγού ο οποίος μετέφερε πλήθος στερεών αποβλήτων με σκοπό την απόρριψή τους σε οικισμό του Ασπροπύργου. Το όχημα κατασχέθηκε.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., καθώς και δυνάμεις από τις Διευθύνσεις Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Τροχαίας Αττικής, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.


