Πέθανε σε ηλικία 82 ετών η δημοσιογράφος Ντέπυ Νικολοπούλου
Υπήρξε συνεργάτης πολλών περιοδικών ενώ από το 1970 έως τη συνταξιοδότησή της εργάστηκε στην ΕΡΑ, στη «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», το ραδιόφωνο για τον απόδημο ελληνισμό
Σε ηλικία 82 ετών έφυγε από τη ζωή τη Πέππτη (19/2) η δημοσιογράφος Ντέπυ Νικολοπούλου, όπως ανακοίνωσε η ΕΣΗΕΑ.
Η Ντέπυ Νικολοπούλου γεννήθηκε το 1944 στον Πύργο Ηλείας. Τη δημοσιογραφική της πορεία ξεκίνησε ως συντάκτης στο ελεύθερο και το καλλιτεχνικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα «Ελληνικός Βορράς» το 1967.
Υπήρξε συνεργάτης πολλών περιοδικών ενώ από το 1970 έως τη συνταξιοδότησή της εργάστηκε στην ΕΡΑ, στη «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», το ραδιόφωνο για τον απόδημο ελληνισμό, όπου είχε την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής «Το ραδιοφωνικό ταχυδρομείο της Φωνής της Ελλάδας: Μας ρωτάτε, σας απαντάμε».
Για την προσφορά της στην Ομογένεια τιμήθηκε το 2024 με το Βραβείο Ευπρέπειας από τον Σύνδεσμο Ανταποκριτών Διεθνών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Ελλάδος.
Παράλληλα με την επαγγελματική της ενασχόληση η συνάδελφος είχε εκδώσει ποιητικές συλλογές, για τις οποίες είχε βραβευτεί ενώ ως ζωγράφος έλαβε μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποχαιρετά την αγαπητή συνάδελφο και συλλυπείται τους οικείους της και ιδιαίτερα τα παιδιά της Νατάσα, η οποία ακολούθησε τα επαγγελματικά της βήματα, και Νικόλα.
Τα στοιχεία κηδείας της Δέσποινας Νικολοπούλου – Παπαβησσαρίωνος θα γίνουν γνωστά με νεότερη ανακοίνωση.
