Θρήνος για τον Μιχάλη και τον Χρήστο που σκοτώθηκαν από ηλεκτροπληξία στη Βάρη
Άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οι δύο άνδρες, 44 και 22 ετών, έχασαν τη ζωή τους - Εκτελούσαν εργασίες ανακαίνισης σε διαμέρισμα 4ου ορόφου πολυκατοικίας - Η ανακοίνωση του νοσοκομείου
Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει την Εύβοια μετά το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε στην Βάρη και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανδρών, ηλικίας 40 και 22 ετών από ηλεκτροπληξία.
Όπως γράφει η τοπική ιστοσελίδα mantoudinews.gr πρόκειται για τον 40χρονο Μιχάλη Φουρκή, με καταγωγή από το Μαντούδι και τον 22χρονο Χρήστο Γιαμαρέλο, με καταγωγή από το Μετόχι, οι οποίοι βρίσκονταν στην Αθήνα για επαγγελματικές εργασίες.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο άνδρες ήταν στην περιοχή της Βάρης για εργασίες ανακαίνισης σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου πολυκατοικίας.
Ο 40χρονος κατέληξε ακαριαία στο σημείο, ενώ ο 22χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου παρά τις ιατρικές προσπάθειες υπέκυψε λίγη ώρα αργότερα.
Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις.
Το ιατρικό ανακοινωθένΣύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν: «Τις ώρες 13:00 και 13:54 ακριβώς, προσεκομίσθησαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου μας δύο άνδρες, ημεδαποί, 22 και 40 ετών, αντιστοίχως, αμφότεροι άσφυγμοι και απνοϊκοί με αναφερόμενη ηλεκτροπληξία. Ακαριαίως, εισήχθησαν στην αίθουσα αναζωογόνησης όπου και υπεβλήθηκαν σε εκτεταμένες προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, χωρίς, δυστυχώς, ανταπόκριση. Στις 14.25 και 14.38, αντιστοίχως, διεπιστώθη ο θάνατός τους».
