Θρήνος για τον Μιχάλη και τον Χρήστο που σκοτώθηκαν από ηλεκτροπληξία στη Βάρη

Άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οι δύο άνδρες, 44 και 22 ετών, έχασαν τη ζωή τους - Εκτελούσαν εργασίες ανακαίνισης σε διαμέρισμα 4ου ορόφου πολυκατοικίας - Η ανακοίνωση του νοσοκομείου