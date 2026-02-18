Είσαι ελεύθερος επαγγελματίας ή ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης; Η CrediaBank γίνεται συνοδηγός στην επιχειρηματική σου διαδρομή και σε βοηθά να φτάσεις πιο γρήγορα στον προορισμό σου.
Δύο άνδρες 22 και 40 ετών νεκροί από ηλεκτροπληξία στη Βάρη, έκαναν εργασίες ανακαίνισης σε διαμέρισμα
Διακομίστηκαν στο Ασκληπιείο της Βούλας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος τους - Και οι δύο ήταν από το Μετόχι της Εύβοιας
Δύο εργάτες, ηλικίας 22 και 40 ετών, έχασαν τη ζωή τους στη Βάρη έπειτα από ηλεκτροπληξία που υπέστησαν κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου πολυκατοικίας.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 12:00 το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν οι δύο άνδρες, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, χτυπήθηκαν από ηλεκτρικό ρεύμα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό τους. Οι Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.
Οι δύο εργάτες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Ασκληπιείο Βούλας. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.
Σε ανακοίνωσή του το Ασκληπείο αναφέρει:
«Τις ώρες 13:00 και 13:54 ακριβώς, προσεκομίσθησαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου μας δύο άνδρες, ημεδαποί, 22 και 40 ετών, αντιστοίχως, αμφότεροι άσφυγμοι και απνοϊκοί με αναφερόμενη ηλεκτροπληξία. Ακαριαίως, εισήχθησαν στην αίθουσα αναζωογόνησης όπου και υπεβλήθηκαν σε εκτεταμένες προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, χωρίς, δυστυχώς, ανταπόκριση. Στις 14.25 και 14.38, αντιστοίχως, διεπιστώθη ο θάνατός τους».
Η αστυνομία ενημερώθηκε επισήμως για το συμβάν λίγο μετά τις 18:30, όταν ο πατέρας ενός εκ των δύο θυμάτων προσήλθε στο Αστυνομικό Τμήμα Βάρης-Βουλιαγμένης, προσκομίζοντας την αναγγελία θανάτου από το νοσοκομείο. Πληροφορίες από τοπικά μέσα αναφέρουν ότι οι δύο άνδρες κατάγονταν από το Μετόχι Ευβοίας.
Η ΕΛΑΣ έχει ξεκινήσει προανάκριση για τη διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια θανάτου.
