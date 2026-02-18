Δύο άνδρες 22 και 40 ετών νεκροί από ηλεκτροπληξία στη Βάρη, έκαναν εργασίες ανακαίνισης σε διαμέρισμα

Το οίκημα στο οποίο εκτελούσαν εργασίες οι δύο άνδρες

Δύο εργάτες, ηλικίας, έχασαν τη ζωή τους στηέπειτα από ηλεκτροπληξία που υπέστησαν κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου πολυκατοικίας.Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 12:00 το μεσημέρι της Τετάρτης, ότανχτυπήθηκαν από ηλεκτρικό ρεύμαΟι Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.Οι δύο εργάτεςΩστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.«Τις ώρες 13:00 και 13:54 ακριβώς, προσεκομίσθησαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου μας δύο άνδρες, ημεδαποί, 22 και 40 ετών, αντιστοίχως, αμφότεροι άσφυγμοι και απνοϊκοί με αναφερόμενη ηλεκτροπληξία. Ακαριαίως, εισήχθησαν στην αίθουσα αναζωογόνησης όπου και υπεβλήθηκαν σε εκτεταμένες προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, χωρίς, δυστυχώς, ανταπόκριση. Στις 14.25 και 14.38, αντιστοίχως, διεπιστώθη ο θάνατός τους».Η αστυνομία ενημερώθηκε επισήμως για το συμβάν λίγο μετά τις 18:30, ότανΠληροφορίες από τοπικά μέσα αναφέρουν ότι οι δύο άνδρες κατάγονταν από το Μετόχι Ευβοίας.Η ΕΛΑΣ έχει ξεκινήσει προανάκριση για τη διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια θανάτου.