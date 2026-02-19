ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, καθυστερήσεις σε Σκαραμαγκά και κέντρο

Κίνηση στους δρόμους: Μεγάλο μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Σκαραμαγκά και κέντρο - Στο κόκκινο και η Παραλιακή
Κίνηση στους δρόμους: Μεγάλο μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Σκαραμαγκά και κέντρο - Στο κόκκινο και η Παραλιακή

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί σε αρκετούς δρόμους του Λεκανοπεδίου Αττικής, ήδη από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (19/02), με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στη Λ. Κηφισού και την Αττική Οδό.

Συγκεκριμένα, τα οχήματα στη Λ. Κηφισού σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων και στα δύο ρεύματα, κυρίως από το ύψος του Αιγάλεω μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Κίνηση στους δρόμους: Μεγάλο μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Σκαραμαγκά και κέντρο - Στο κόκκινο και η Παραλιακή




Κομφούζιο επικρατεί και στη Λ. Μεσογείων, από Κατεχάκη προς Αθήνα, στην Κατεχάρη, στο ρεύμα από Ηλιούπολη, στην άνοδο της Λ. Κηφισίας, από Πανόρμου μέχρι τη Φιλοθέη, στην άνοδο της Βασ. Σοφίας, στην κάθοδο της Βασ. Κωνσταντίνου και στο ρεύμα ανόδου της Λ. Συγγρού.

Προβλήματα και στη Σταδίου, Μάρνη και δρόμους πέριξ του κέντρου.

Ακόμα, συμφόρηση παρατηρείται και στην Πέτρου Ράλλη, στη Λ. Βεΐκου, στη Λ. Βουλιαγμένης, στη Λ. Ηλιουπόλεως, στη Λ. Ποσειδώνος από Αλίμου έως Καραϊσκάκη και από Πηγαδάκια έως Αλίμου, στο ρεύμα προς Πειραιά, και στην Πειραιώς.


