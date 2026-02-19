Είσαι ελεύθερος επαγγελματίας ή ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης; Η CrediaBank γίνεται συνοδηγός στην επιχειρηματική σου διαδρομή και σε βοηθά να φτάσεις πιο γρήγορα στον προορισμό σου.
Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στη Μεσσηνία
Η μέτρηση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο - Πού εντοπίζεται το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης
Σεισμός μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε νωρίς το της Πέμπτης (19/2) στη Μεσσηνία, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα δυτικά των Γαργαλιάνων, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 11,4 χιλιόμετρα.
