Πέθανε ο πρωταθλητής πυγμαχίας Αλέξης Πεφάνης σε ηλικία 64 ετών

Το τελευταίο χρονικό διάστημα ο 64χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 64 ετών άφησε ο πυγμάχος Αλέξης Πεφάνης που είχε αγωνιστεί στην Παναχαϊκή πραγματοποιώντας τη δική του διαδρομή στα ρινγκ.

Ο Αλέξης Πεφάνης είχε αναδειχτεί πρωταθλητής σε Γ’ και Β’ Κατηγορία, ενώ είχε πανηγυρίσει την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου το 1983 στην Α’ Κατηγορία, σύμφωνα με το pelop.gr

Το τελευταίο χρονικό διάστημα ο 64χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, κατά τις ίδιες πληροφορίες.

Στο παρελθόν ο Αλέξης Πεφάνης, που είχε μεγαλώσει στη συνοικία του Ζαβλανίου, είχε εργαστεί ως πολιτικό προσωπικό στην Πυροσβεστική.

Η κηδεία του θα γίνει αύριο Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2026 στις 14.00 από τον Ιερό Ναού Αγίου Ιωάννου Ζαβλανίου.
