Είσαι ελεύθερος επαγγελματίας ή ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης; Η CrediaBank γίνεται συνοδηγός στην επιχειρηματική σου διαδρομή και σε βοηθά να φτάσεις πιο γρήγορα στον προορισμό σου.
Πέθανε ο πρωταθλητής πυγμαχίας Αλέξης Πεφάνης σε ηλικία 64 ετών
Πέθανε ο πρωταθλητής πυγμαχίας Αλέξης Πεφάνης σε ηλικία 64 ετών
Το τελευταίο χρονικό διάστημα ο 64χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας
Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 64 ετών άφησε ο πυγμάχος Αλέξης Πεφάνης που είχε αγωνιστεί στην Παναχαϊκή πραγματοποιώντας τη δική του διαδρομή στα ρινγκ.
Ο Αλέξης Πεφάνης είχε αναδειχτεί πρωταθλητής σε Γ’ και Β’ Κατηγορία, ενώ είχε πανηγυρίσει την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου το 1983 στην Α’ Κατηγορία, σύμφωνα με το pelop.gr.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα ο 64χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, κατά τις ίδιες πληροφορίες.
Στο παρελθόν ο Αλέξης Πεφάνης, που είχε μεγαλώσει στη συνοικία του Ζαβλανίου, είχε εργαστεί ως πολιτικό προσωπικό στην Πυροσβεστική.
Η κηδεία του θα γίνει αύριο Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2026 στις 14.00 από τον Ιερό Ναού Αγίου Ιωάννου Ζαβλανίου.
Ο Αλέξης Πεφάνης είχε αναδειχτεί πρωταθλητής σε Γ’ και Β’ Κατηγορία, ενώ είχε πανηγυρίσει την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου το 1983 στην Α’ Κατηγορία, σύμφωνα με το pelop.gr.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα ο 64χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, κατά τις ίδιες πληροφορίες.
Στο παρελθόν ο Αλέξης Πεφάνης, που είχε μεγαλώσει στη συνοικία του Ζαβλανίου, είχε εργαστεί ως πολιτικό προσωπικό στην Πυροσβεστική.
Η κηδεία του θα γίνει αύριο Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2026 στις 14.00 από τον Ιερό Ναού Αγίου Ιωάννου Ζαβλανίου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα