Να χαρακτηρίζονται «απάτητες» οι παραλίες νησιών με λιγότερους από 500 κατοίκους ζητά ο βουλευτής Κυκλάδων της ΝΔ Μάρκος Καφούρος

Κλείσιμο

Να χαρακτηρίζονται «απάτητες» οι παραλίες νησιών με λιγότερους από 500 κατοίκους εισηγείται ο Μάρκος Καφούρος (ΝΔ)Ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Μάρκος Καφούρος, εισηγείται στη Βουλή τη θέσπιση ως δεσμευτικού κριτηρίου τη χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα για την εμπορική εκμετάλλευση παραλιών στα νησιά.Συγκεκριμένα, παρεμβαίνοντας στον προβληματισμό των τελευταίων ημερών για το αν οι παραλίες του δικτύου Natura 2000 μπορούν να παραχωρούνται σε επιχειρήσεις με καντίνες, ομπρελοξαπλώστρες κ.λπ. προτείνει την εξής προσθήκη στην ισχύουσα νομοθεσία:«Ειδικό καθεστώς 'απάτητων παραλιών' σε μικρά νησιά με πληθυσμό κάτω των 500 κατοίκων. Στον Ν. 5092/2024 και το άρθρο 4 εισηγούμαστε να προστεθεί μια τρίτη παράγραφος ως εξής: '3. Στα νησιά της Ελληνικής Επικράτειας με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των πεντακοσίων (500) κατοίκων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της τελευταίας απογραφής, απαγορεύεται απολύτως η παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας για οποιαδήποτε μορφή εμπορικής εκμετάλλευσης. Κάθε αντίθετη διοικητική πράξη είναι αυτοδικαίως άκυρη.»Στη συνοδευτική αιτιολογική έκθεση της νομοθετικής πρωτοβουλίας που ανέλαβε ο Μάρκος Καφούρος εξηγεί ότι «με το άρθρο 4 του Νόμου 5092/2024 θεσπίστηκε ειδικό καθεστώς αυξημένης προστασίας για τις λεγόμενες 'απάτητες παραλίες', με στόχο τη διαφύλαξη ευαίσθητων παράκτιων οικοσυστημάτων και τη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στον αιγιαλό.Με την προτεινόμενη διάταξη, εισηγούμαστε το να προστεθεί παράγραφος 3 στο άρθρο 4 του Νόμου 5092/2024, με την οποία θεσπίζεται απόλυτη απαγόρευση παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας για εμπορική εκμετάλλευση στα νησιά της Ελληνικής Επικράτειας με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των πεντακοσίων (500) κατοίκων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της τελευταίας απογραφής.Τα νησιά αυτά αποτελούν κατηγορία γεωγραφικών περιοχών που χρήζει πρόσθετης θεσμικής μέριμνας, καθώς παρουσιάζουν αυξημένη περιβαλλοντική ευαλωτότητα λόγω της μικρής χωρικής έκτασης, της περιορισμένης φέρουσας ικανότητας των παράκτιων οικοσυστημάτων και της έντονης εποχικής επιβάρυνσης.Η ανάπτυξη οργανωμένων μορφών εμπορικής εκμετάλλευσης δύναται να επιφέρει δυσανάλογη και μη αναστρέψιμη αλλοίωση του φυσικού και τοπικού χαρακτήρα τους.Η ρύθμιση στηρίζεται στο άρθρο 24 του Συντάγματος περί προστασίας του περιβάλλοντος και εναρμονίζεται με την ιδιαίτερη μέριμνα για τις νησιωτικές περιοχές που προβλέπεται στο άρθρο 101 παρ. 4 του Συντάγματος. Εντάσσεται στο πλαίσιο της αρχής της πρόληψης και της βιώσιμης ανάπτυξης, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ελεύθερη και ανεμπόδιστη πρόσβαση των πολιτών στον αιγιαλό».Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του Μάρκου Καφούρου έρχεται σε συνέχεια του υπ’ αρ. πρωτ. 2967/06-02-2026 εγγράφου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και της κοινοβουλευτικής αναφοράς που κατέθεσε ο ίδιος βουλευτής στις 9 Φεβρουαρίου. Κατόπιν αυτών, εκδόθηκε το υπ’ αρ. πρωτ. 21/17-02-2026 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, με το οποίο ανεστάλη η διαδικασία παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού στις παραλίες «Ιταλίδα» και «Πορί» στο Άνω Κουφονήσι.Η εξέλιξη αυτή διασφάλισε άμεσα την προστασία των συγκεκριμένων παραλιών, ενώ παράλληλα ανέδειξε την ανάγκη θέσπισης ενός σταθερού πλαισίου, ώστε παρόμοια ζητήματα να αντιμετωπίζονται με σαφή και ενιαίο τρόπο.