Συνελήφθη διακινητής που μετέφερε 6 μη νόμιμους μετανάστες από την Ορεστιάδα

Kατασχέθηκαν το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά και ένα κινητό τηλέφωνο

Στη σύλληψη αλλοδαπού διακινητή προχώρησαν το βράδυ της Τετάρτης 17 Φεβρουαρίου αστυνομικοί στην Εθνική οδό Ορεστιάδας – Αρδανίου καθώς ο άνδρας μετέφερε παράνομα προς το εσωτερικό της χώρας έξι παράνομους μετανάστες.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο συλληφθείς εντοπίστηκε να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει τους μετανάστες, με τους αστυνομικούς να προχωρούν στη σύλληψή του, ενώ στο πλαίσιο της επιχείρησης κατασχέθηκαν το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο κατηγορούμενος πρόκειται να οδηγηθεί ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φερών.

