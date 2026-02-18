Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.
Ελλάδα και Κύπρος ενώνουν δυνάμεις κατά της ενδοσχολικής βίας - Διακρατικό συνέδριο στις 6 Μαρτίου
Διακρατικό επιστημονικό συνέδριο για εκπαιδευτικούς και στελέχη εκπαίδευσης με τίτλο «Μαζί για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Ενδοσχολικής Βίας»
Στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής πολιτικής Ελλάδας και Κύπρου τίθεται η πρόληψη και η αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού, μέσα από το Διακρατικό Επιστημονικό Συνέδριο Ελλάδας - Κύπρου με τίτλο «Μαζί για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Ενδοσχολικής Βίας», που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026.
Το συνέδριο εντάσσεται στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη συνεργασία των δύο εκπαιδευτικών συστημάτων, με στόχο τη διαμόρφωση κοινών κατευθύνσεων πρόληψης, την ενίσχυση της κουλτούρας μηδενικής ανοχής στη βία και τη στήριξη τόσο των μαθητών και μαθητριών όσο και των οικογενειών τους.
Η γλώσσα εργασίας θα είναι η ελληνική, με ταυτόχρονη διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα, ενισχύοντας την καθολική προσβασιμότητα. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί ζωντανή μετάδοση μέσω του επίσημου καναλιού του ΙΕΠ στο YouTube, δίνοντας τη δυνατότητα παρακολούθησης και σε όσους δεν επιλεγούν για φυσική παρουσία.
Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της Δικτυακής Πύλης e-ΙΕΠ, από 18 Φεβρουαρίου 2026 (14:00) έως 1 Μαρτίου 2026 (14:00), με επιλογή βάσει σειράς προτεραιότητας.
Στους/στις συμμετέχοντες/ουσες θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής πρόσκλησης.
Έμφαση στην πρόληψη μέσα στη σχολική μονάδαΒασικός στόχος της διοργάνωσης είναι η επιστημονική ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των στελεχών εκπαίδευσης, η ανταλλαγή τεκμηριωμένων γνώσεων και εμπειριών, καθώς και η ανάδειξη καλών πρακτικών, που εφαρμόζονται ήδη σε σχολικές μονάδες της Ελλάδας και της Κύπρου για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού (ΕΒΙΕ).
Υβριδική διεξαγωγή – προσβασιμότητα για όλουςΤο συνέδριο θα διεξαχθεί από 8:30 π.μ. έως 5:00 μ.μ., με υβριδικό τρόπο. Στην Ελλάδα, οι εργασίες θα φιλοξενηθούν στην Αίθουσα Εκδηλώσεων «Jacqueline de Romilly» του ΥΠΑΙΘΑ, ενώ στην Κύπρο στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστήμιο Κύπρου. Παράλληλα, θα υπάρχει ταυτόχρονη εξ αποστάσεως σύνδεση των δύο χωρών.
Αιτήσεις συμμετοχής μέσω e-ΙΕΠΤο συνέδριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, στελέχη εκπαίδευσης, ειδικούς επιστήμονες και ερευνητές/τριες.
