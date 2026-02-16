Τροχαίο με τραυματία 7χρονο στην Αιτωλοακαρνανία, διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Τραυματίες Καραμανδάνειο Αιτωλοακαρνανία

Τροχαίο με τραυματία 7χρονο στην Αιτωλοακαρνανία, διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν πατέρας και γιος εξετράπη της πορείας του στο Γυμνάσιο της Κατούνας, χτύπησε στα κάγκελα του σχολείου και κατέληξε στο προαύλιο

Τροχαίο με τραυματία 7χρονο στην Αιτωλοακαρνανία, διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο
Τροχαίο με τραυματίες έναν 53χρονο πατέρα και τον 7χρονο γιο του συνέβη τη Δευτέρα στην Κατούνα Ξηρόμερου, στην Αιτωλοακαρνανία.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του στο Γυμνάσιο της Κατούνας, χτύπησε στα κάγκελα του σχολείου και κατέληξε στο προαύλιο, σύμφωνα με το agriniopress.gr.

Πατέρας και γιος διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Αγρινίου. Το παιδί διαπιστώθηκε πως είχε κάταγμα στο πόδι και κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο.

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης