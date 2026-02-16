Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Τροχαίο με τραυματία 7χρονο στην Αιτωλοακαρνανία, διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο
Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν πατέρας και γιος εξετράπη της πορείας του στο Γυμνάσιο της Κατούνας, χτύπησε στα κάγκελα του σχολείου και κατέληξε στο προαύλιο
Τροχαίο με τραυματίες έναν 53χρονο πατέρα και τον 7χρονο γιο του συνέβη τη Δευτέρα στην Κατούνα Ξηρόμερου, στην Αιτωλοακαρνανία.
Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του στο Γυμνάσιο της Κατούνας, χτύπησε στα κάγκελα του σχολείου και κατέληξε στο προαύλιο, σύμφωνα με το agriniopress.gr.
Πατέρας και γιος διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Αγρινίου. Το παιδί διαπιστώθηκε πως είχε κάταγμα στο πόδι και κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο.
