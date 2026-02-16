Όλη η Αττική στο κόκκινο: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων από Χαϊδάρι έως Ελευσίνα, σημειωτόν σε Κηφισό και Κηφισίας

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Τεράστια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί από την κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Την κατάσταση επιβαρύνουν και οι εργασίας που γίνονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλή.
Μεγάλες είναι οι καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών–Κορίνθου, με την έξοδο προς Κόρινθο να εμφανίζει έντονη συμφόρηση από το Χαϊδάρι έως την Ελευσίνα. Κίνηση και σημαντικές καθυστερήσεις υπάρχουν και έως την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού στον Ασπρόπυργο.
Στο ρεύμα εισόδου προς Αθήνα, τα προβλήματα ξεκινούν από την Ολυμπία Οδό, στην περιοχή των Εργατικών Κατοικιών στην Άνω Ελευσίνα, και φτάνουν μέχρι την Περιφερειακή Αιγάλεω.
Οι μετακινήσεις στους παραπάνω δρόμους αναμένεται να παραμείνουν επιβαρυμένες έως και την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026, καθώς θα είναι κλειστό το τμήμα της Αττικής Οδού προς Αεροδρόμιο, από τον Ασπρόπυργο έως τη Φυλή, λόγω έργων στη σήραγγα Λιοσίων.
Το μεσημέρι της Δευτέρας στη Λεωφόρο Κηφισού αυξημένη είναι η κίνηση και στα δύο ρεύματα. Ειδικότερα στην κάθοδο προς Πειραιά, τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από το ύψος της Λυκόβρυσης έως τη συμβολή με τη Λεωφόρο Αθηνών. Στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού προς Λαμία, τα προβλήματα ξεκινούν από το Αιγάλεω και φτάνουν έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.
Κίνηση υπάρχει και στο κέντρο της Αθήνας, με την κυκλοφορία να είναι αυξημένη γύρω από το Σύνταγμα, τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και την περιοχή του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, με τη ροή των οχημάτων να παραμένει ιδιαίτερα αργή, ειδικά και μετά τη μεσημεριανή βροχή που έπεσε στην Αττική.
Καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης και στη Λεωφόρο Κηφισίας σε διάφορα σημεία ενώ προβλήματα υπάρχουν και στον Πειραία.
Αυτοκινητόδρομος - «φάντασμα» η Αττική Οδός στο ύψος των Λιοσίων
Μια ασυνήθιστη εικόνα αντικρίζουν όσοι περνούν από το ύψος των Άνω Λιοσίων, με την Αττική Οδό να θυμίζει αυτοκινητόδρομου - «φάντασμα» στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
Η εικόνα αυτή, που απέχει πολύ από τη συνηθισμένη κινητικότητα του δρόμου, οφείλεται στην παράταση των έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έως τις 06:00 π.μ. της 22ας Φεβρουαρίου 2026, λόγω επειγουσών εργασιών βαριάς συντήρησης στη σήραγγα «Λιοσίων».
Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, παρατείνεται ο πλήρης αποκλεισμός των κλάδων εισόδου προς Αεροδρόμιο στους κόμβους Μάνδρας, Μαγούλας, Ασπροπύργου και Αιγάλεω, επηρεάζοντας άμεσα την κίνηση στις περιοχές των Δήμων Μάνδρας–Ειδυλλίας, Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Φυλής.
Για τη διευκόλυνση των οδηγών, η κυκλοφορία προς Αθήνα-Κέντρο διεξάγεται πλέον μέσω της Λεωφόρου Αθηνών, ενώ όσοι κατευθύνονται προς Λαμία θα πρέπει να χρησιμοποιούν τη Λεωφόρο Αθηνών και τη Λεωφόρο Κηφισού. Για την κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο, η εναλλακτική διαδρομή περιλαμβάνει τη Λεωφόρο Αθηνών, τη Λεωφόρο Κηφισού και στη συνέχεια τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το τμήμα του αυτοκινητόδρομου από την είσοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου έως την έξοδο Ασπροπύργου εξυπηρετεί πλέον αποκλειστικά τα οχήματα που επιθυμούν να κινηθούν προς την περιοχή του Θριασίου.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό
Μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου παρατείνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν τεθεί σε ισχύ σε τμήμα της Αττικής Οδού, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
Η παράταση των έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οφείλεται στις επείγουσες εργασίες βαριάς συντήρησης στη σήραγγα «Λιοσίων».
Στο πλαίσιο αυτό, ο πλήρης αποκλεισμός των παρακάτω κλάδων εισόδου της Αττικής Οδού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αεροδρόμιο, στην περιοχή των Δήμων Μάνδρας–Ειδυλλίας, Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Φυλής, παρατείνεται έως τις 06:00 π.μ. της 22ας Φεβρουαρίου 2026, ως εξής:
-Μάνδρας (κόμβος 1).
-Μαγούλας (κόμβος 2).
-Ασπρόπυργου (κόμβος 4).
-Αιγάλεω (κόμβος 5).
Οι εναλλακτικές διαδρομέςΚατά τη διάρκεια των ως άνω αποκλεισμών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ως εξής:
-Στην κατεύθυνση προς Αθήνα-Κέντρο: μέσω Λεωφ. Αθηνών.
-Στην κατεύθυνση προς Λαμία: μέσω Λεωφ. Αθηνών και Λεωφ. Κηφισού (προς Λαμία).
-Στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο: Λεωφ. Αθηνών και Λεωφ. Κηφισού (προς Λαμία) και μέσω κόμβου Μεταμόρφωσης (προς Αεροδρόμιο).
Επισημαίνεται ότι το τμήμα της Αττικής Οδού από την είσοδο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου μέχρι και την έξοδο Ασπροπύργου (κόμβος 4), προορίζεται για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά και μόνο των οχημάτων που επιθυμούν να κινηθούν προς την περιοχή του Θριασίου.
Παρακαλούνται οι οδηγοί να ακολουθούν την σήμανση που έχει τοποθετηθεί στην Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου πριν τις εισόδους της Αττικής Οδού και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των τροχονόμων.
