Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 33χρονος σωφρονιστικός υπάλληλος που κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών
Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 33χρονος σωφρονιστικός υπάλληλος που κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών
Διώκεται για διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών στο κατάστημα κράτησης, απείθεια και παράβαση καθήκοντος
Στη φυλακή οδηγείται, μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο σωφρονιστικός υπάλληλος που υπηρετεί στις Φυλακές Διαβατών Θεσσαλονίκης και συνελήφθη με την κατηγορία της εμπλοκής σε διακίνηση ναρκωτικών.
Ο 33χρονος διώκεται για διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών στο κατάστημα κράτησης, απείθεια και παράβαση καθήκοντος. Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε σήμερα ενώπιον του ανακριτή και με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε τις κατηγορίες όπως του αποδίδονται.
Για τη σύλληψή του είχε προηγηθεί έρευνα της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας της ΕΛ.ΑΣ., ενώ ανάμεσα στα στοιχεία της δικογραφίας βρέθηκαν ύποπτες συνομιλίες που είχε με κρατούμενους.
Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας συνελήφθη και ένας ιδιώτης που απολογήθηκε, επίσης, σήμερα και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων.
Ο 33χρονος διώκεται για διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών στο κατάστημα κράτησης, απείθεια και παράβαση καθήκοντος. Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε σήμερα ενώπιον του ανακριτή και με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε τις κατηγορίες όπως του αποδίδονται.
Για τη σύλληψή του είχε προηγηθεί έρευνα της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας της ΕΛ.ΑΣ., ενώ ανάμεσα στα στοιχεία της δικογραφίας βρέθηκαν ύποπτες συνομιλίες που είχε με κρατούμενους.
Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας συνελήφθη και ένας ιδιώτης που απολογήθηκε, επίσης, σήμερα και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα