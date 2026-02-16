Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 33χρονος σωφρονιστικός υπάλληλος που κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών
Θεσσαλονίκη Φυλακή σωφρονιστικός υπάλληλος Διακίνηση ναρκωτικών

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 33χρονος σωφρονιστικός υπάλληλος που κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών

Διώκεται για διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών στο κατάστημα κράτησης, απείθεια και παράβαση καθήκοντος

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 33χρονος σωφρονιστικός υπάλληλος που κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών
Στράτος Λούβαρης
Στη φυλακή οδηγείται, μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο σωφρονιστικός υπάλληλος που υπηρετεί στις Φυλακές Διαβατών Θεσσαλονίκης και συνελήφθη με την κατηγορία της εμπλοκής σε διακίνηση ναρκωτικών.

Ο 33χρονος διώκεται για διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών στο κατάστημα κράτησης, απείθεια και παράβαση καθήκοντος. Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε σήμερα ενώπιον του ανακριτή και με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε τις κατηγορίες όπως του αποδίδονται.

Για τη σύλληψή του είχε προηγηθεί έρευνα της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας της ΕΛ.ΑΣ., ενώ ανάμεσα στα στοιχεία της δικογραφίας βρέθηκαν ύποπτες συνομιλίες που είχε με κρατούμενους.

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας συνελήφθη και ένας ιδιώτης που απολογήθηκε, επίσης, σήμερα και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων.
Στράτος Λούβαρης
