ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Από την Ελευσίνα η κίνηση προς τη λεωφόρο Αθηνών, μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού - Κλειστή από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλή προς Αεροδρόμιο η Αττική Οδός

Σοβαρό τροχαίο στα Σπάτα: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε διπλή ξύλινη κολώνα της ΔΕΗ, δείτε εικόνες
ΕΛΛΑΔΑ
τροχαίο Σπάτα Τροχαίο ατύχημα

Σοβαρό τροχαίο στα Σπάτα: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε διπλή ξύλινη κολώνα της ΔΕΗ, δείτε εικόνες

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές

Σοβαρό τροχαίο στα Σπάτα: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε διπλή ξύλινη κολώνα της ΔΕΗ, δείτε εικόνες
2 ΣΧΟΛΙΑ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Κυριακή (15/2) στα Σπάτα, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ΙΧ όχημα, το οποίο κινούνταν σε δρόμο της περιοχής, ξέφυγε από την πορεία του υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε διπλή ξύλινη κολώνα της ΔΕΗ.

Όπως φαίνεται από τις σχετικές εικόνες που ήρθαν στη δημοσιότητα από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης η κολώνα κόπηκε, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Δείτε εικόνες από το σημείο που έγινε το τροχαίο:

troxaio-spata-ena

Σοβαρό τροχαίο στα Σπάτα: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε διπλή ξύλινη κολώνα της ΔΕΗ, δείτε εικόνες
Κλείσιμο

Εικόνες: Τα νέα μας - Σπάτα & Αρτέμιδα / Facebook

2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης