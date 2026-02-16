Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Σοβαρό τροχαίο στα Σπάτα: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε διπλή ξύλινη κολώνα της ΔΕΗ, δείτε εικόνες
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Κυριακή (15/2) στα Σπάτα, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ΙΧ όχημα, το οποίο κινούνταν σε δρόμο της περιοχής, ξέφυγε από την πορεία του υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε διπλή ξύλινη κολώνα της ΔΕΗ.
Όπως φαίνεται από τις σχετικές εικόνες που ήρθαν στη δημοσιότητα από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης η κολώνα κόπηκε, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές.
Δείτε εικόνες από το σημείο που έγινε το τροχαίο:
Εικόνες: Τα νέα μας - Σπάτα & Αρτέμιδα / Facebook
