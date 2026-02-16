Σοβαρό τροχαίο στα Σπάτα: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε διπλή ξύλινη κολώνα της ΔΕΗ, δείτε εικόνες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Κυριακή (15/2) στα Σπάτα, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.Σύμφωνα με πληροφορίες, ΙΧ όχημα, το οποίο κινούνταν σε δρόμο της περιοχής, ξέφυγε από την πορεία του υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε διπλή ξύλινη κολώνα της ΔΕΗ.Όπως φαίνεται από τις σχετικές εικόνες που ήρθαν στη δημοσιότητα από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης η κολώνα κόπηκε, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές.Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Δείτε εικόνες από το σημείο που έγινε το τροχαίο:



Εικόνες: Τα νέα μας - Σπάτα & Αρτέμιδα / Facebook