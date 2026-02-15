Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Κλειστή η οδός Αρκαδίας στη Μεσογείων λόγω κινδύνου πτώσης υαλοπίνακα από κτίριο, στο σημείο η Πυροσβεστική
Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής να παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα
Κλειστός είναι ο δρόμος στην οδό Αρκαδίας επί της Λεωφόρου Μεσογείων καθώς υαλοπίνακας κρέμεται από κτίριο και υπάρχει κίνδυνος να πέσει σε πεζούς και αυτοκίνητα.
Στο σημείο έχουν σπεύσει Πυροσβεστική και αστυνομία που έχουν αποκλείσει τον δρόμο.
Πτώσεις δέντρων λόγω θυελλωδών ανέμων στην ΑττικήΘυμίζουμε πως από νωρίς το πρωί της Κυριακής η Πυροσβεστική Υπηρεσία, έχει δεχθεί δεκάδες οι κλήσεις εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που σαρώνουν την Αττική, προκαλώντας πτώσεις δέντρων σε διάφορες περιοχές.
