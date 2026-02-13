Τεράστιος βράχος βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από σπίτια στο Κατάκολο, εκκενώθηκαν προληπτικά δέκα κατοικίες
Τεράστιος βράχος βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από σπίτια στο Κατάκολο, εκκενώθηκαν προληπτικά δέκα κατοικίες
«Ο βράχος έχει πέσει σε ιδιωτική και όχι κοινόχρηστη περιοχή και συγκρατείται αυτή τη στιγμή από τον κορμό μιας ελιάς…», δήλωσε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Βασίλης Παναγόπουλος
Αναστάτωση επικρατεί από το πρωί της Παρασκευής (13/2) στο Κατάκολο, όταν ένας τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε από το βουνό και πλέον απειλεί να πέσει σε σπίτια.
Με εντολή της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύργου αποφασίστηκε η προληπτική εκκένωση δέκα κατοικιών, καθώς ο βράχος παραμένει ασταθής και υπάρχει κίνδυνος νέας κατολίσθησης.
Προληπτικά έκλεισε και τμήμα του δρόμου στην οδό Αρχαίας Ολυμπίας, από τη διασταύρωση με την οδό Μπελούση έως το ύψος του Λιμεναρχείου.
Έντονη είναι η ανησυχία των κατοίκων της περιοχής, καθώς ο βράχος βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον κεντρικό δρόμο και σε περίπτωση που αποκολληθεί εντελώς ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές ζημιές.
Παράλληλα, σημείωσε ότι «αναζητούμε λύση ώστε να αρθεί αυτή η επικινδυνότητα. Το θέμα είναι πολύ δύσκολο και γίνεται δυσκολότερο με την αδιάκοπη βροχή. Πρόκειται για παλιό πρόβλημα, καθώς αρκετά σπίτια λόγω της κατάστασης του βουνού έχουν από το παρελθόν υποστεί ρωγμές.
Τέλος, υπογράμμισε πως «ο βράχος έχει πέσει σε ιδιωτική και όχι κοινόχρηστη περιοχή και συγκρατείται αυτή τη στιγμή από τον κορμό μιας ελιάς…».
Στο σημείο βρίσκονται η Πολιτική Προστασία του Δήμου Πύργου και μηχανικοί του Δήμου Πύργου και της Περιφέρειας προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση και να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Επίσης, στην περιοχή έχουν σπεύσει και δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Με εντολή της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύργου αποφασίστηκε η προληπτική εκκένωση δέκα κατοικιών, καθώς ο βράχος παραμένει ασταθής και υπάρχει κίνδυνος νέας κατολίσθησης.
Προληπτικά έκλεισε και τμήμα του δρόμου στην οδό Αρχαίας Ολυμπίας, από τη διασταύρωση με την οδό Μπελούση έως το ύψος του Λιμεναρχείου.
Έντονη είναι η ανησυχία των κατοίκων της περιοχής, καθώς ο βράχος βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον κεντρικό δρόμο και σε περίπτωση που αποκολληθεί εντελώς ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές ζημιές.
Ο βράχος συγκρατείται αυτή τη στιγμή από τον κορμό μιας ελιάςΜιλώντας στο patrisnews.gr, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Βασίλης Παναγόπουλος, τονίζει πως «πρόκειται για μια “αδιέξοδη” κατάσταση, δεδομένου ότι το έδαφος στο βουνό του Κατακόλου είναι αργιλώδες και εξαιτίας των έντονων και συνεχών βροχοπτώσεων σχηματίζονται “φιλμ νερού” και “γλιστράει”. Τα εδάφη έχουν κορεστεί»
Παράλληλα, σημείωσε ότι «αναζητούμε λύση ώστε να αρθεί αυτή η επικινδυνότητα. Το θέμα είναι πολύ δύσκολο και γίνεται δυσκολότερο με την αδιάκοπη βροχή. Πρόκειται για παλιό πρόβλημα, καθώς αρκετά σπίτια λόγω της κατάστασης του βουνού έχουν από το παρελθόν υποστεί ρωγμές.
Τέλος, υπογράμμισε πως «ο βράχος έχει πέσει σε ιδιωτική και όχι κοινόχρηστη περιοχή και συγκρατείται αυτή τη στιγμή από τον κορμό μιας ελιάς…».
Στο σημείο βρίσκονται η Πολιτική Προστασία του Δήμου Πύργου και μηχανικοί του Δήμου Πύργου και της Περιφέρειας προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση και να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Επίσης, στην περιοχή έχουν σπεύσει και δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα