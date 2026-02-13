Τεράστιος βράχος βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από σπίτια στο Κατάκολο, εκκενώθηκαν προληπτικά δέκα κατοικίες

«Ο βράχος έχει πέσει σε ιδιωτική και όχι κοινόχρηστη περιοχή και συγκρατείται αυτή τη στιγμή από τον κορμό μιας ελιάς…», δήλωσε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Βασίλης Παναγόπουλος