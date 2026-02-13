Εκκενώθηκαν δέκα σπίτια στο Κατάκολο μετά από αποκόλληση βράχου, έσπασαν αναχώματα στον Αλφειό

Με εντολή της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύργου αποφασίστηκε η προληπτική εκκένωση δέκα κατοικιών, καθώς ο βράχος παραμένει ασταθής και υπάρχει κίνδυνος νέας κατολίσθησης. Προληπτικά έκλεισε και τμήμα του δρόμου στην οδό Αρχαίας Ολυμπίας, από τη διασταύρωση με την οδό Μπελούση έως το ύψος του Λιμεναρχείου.Έντονη είναι η ανησυχία των κατοίκων της περιοχής, καθώς ο βράχος βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον κεντρικό δρόμο και, αν αποκολληθεί πλήρως, ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές ζημιές.Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Πύργου, Βασίλης Παναγόπουλος, ζήτησε να κηρυχθεί το Κατάκολο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ θα ειδοποιηθούν γεωλόγοι του ΕΑΓΜΕ για να εξετάσουν την περιοχή. Όπως ανέφερε, το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη, με συνεχείς κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων.Οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τη διέλευση από τα επικίνδυνα σημεία, μέχρι να αρθεί η απαγόρευση κυκλοφορίας και να διασφαλιστεί η σταθερότητα του εδάφους.