Εκκενώθηκαν δέκα σπίτια στο Κατάκολο μετά από αποκόλληση βράχου, έσπασαν αναχώματα στον Αλφειό
Μεγάλες καταστροφές στο οδικό δίκτυο, απειλή η υπερχείλιση ποταμών στην Ηλεία
Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στην Ηλεία, με τον Αλφειό να υπερχειλίζει στα Καλυβάκια και να σπάει τα αναχώματα, πλημμυρίζοντας δρόμους και αγροτικές εκτάσεις. Την ίδια ώρα, η κακοκαιρία προκάλεσε την αποκόλληση μεγάλου βράχου στο Κατάκολο με αποτέλεσμα δέκα σπίτια να εκκενωθούν προληπτικά αφού υπάρχει κίνδυνος.
Σύμφωνα με το ilialive.gr, o δρόμος Καλυβάκια–Μακρίσια έχει πλημμυρίσει και η διέλευση οχημάτων είναι αδύνατη. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από τις έντονες βροχοπτώσεις, στην επιβάρυνση της κατάστασης συνέβαλε και η υπερχείλιση του φράγματος του Λάδωνα, αυξάνοντας τον όγκο των υδάτων του ποταμού.
Μεγάλες εκτάσεις βρίσκονται κάτω από το νερό, ενώ αγροτικές καλλιέργειες έχουν υποστεί ζημιές.
Ο δήμαρχος Ανδρίτσαινας–Κρεστένων, Σάκης Μπαλιούκος, απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους να μην χρησιμοποιούν τον δρόμο Καλυβάκια–Μακρίσια ούτε τους παραποτάμιους δρόμους, μέχρι να υποχωρήσει η στάθμη του νερού. Όπως ανέφερε, έχει σημειωθεί και σοβαρή καθίζηση στο ρεύμα ανόδου του δρόμου Κρέστενα–Ανδρίτσαινα, στο ύψος της Πλατιάνας.
«Στην πεδινή έκταση του Αλφειού δεν υπάρχει σημείο οριοθέτησης. Από τον έναν λόφο μέχρι τον άλλον έχει καλύψει τα πάντα το ποτάμι», τόνισε, επισημαίνοντας ότι οι ζημιές θα αποτιμηθούν όταν υποχωρήσουν τα νερά.
Την ίδια ώρα, σε κατάσταση επιφυλακής τέθηκαν οι αρχές στο Κατάκολο, όταν μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε από το βουνό, απειλώντας σπίτια.
Κατάκολο: Εκκενώθηκαν 10 κατοικίες μετά από κατολίσθηση
Με εντολή της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύργου αποφασίστηκε η προληπτική εκκένωση δέκα κατοικιών, καθώς ο βράχος παραμένει ασταθής και υπάρχει κίνδυνος νέας κατολίσθησης. Προληπτικά έκλεισε και τμήμα του δρόμου στην οδό Αρχαίας Ολυμπίας, από τη διασταύρωση με την οδό Μπελούση έως το ύψος του Λιμεναρχείου.
Έντονη είναι η ανησυχία των κατοίκων της περιοχής, καθώς ο βράχος βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον κεντρικό δρόμο και, αν αποκολληθεί πλήρως, ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές ζημιές.
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Πύργου, Βασίλης Παναγόπουλος, ζήτησε να κηρυχθεί το Κατάκολο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ θα ειδοποιηθούν γεωλόγοι του ΕΑΓΜΕ για να εξετάσουν την περιοχή. Όπως ανέφερε, το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη, με συνεχείς κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων.
Οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τη διέλευση από τα επικίνδυνα σημεία, μέχρι να αρθεί η απαγόρευση κυκλοφορίας και να διασφαλιστεί η σταθερότητα του εδάφους.
