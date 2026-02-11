Απαγορευτικό απόπλου στη Ραφήνα λόγω ισχυρών ανέμων, τα δρομολόγια που δεν θα εκτελεστούν στις 12/2
Ισχυροί άνεμοι, εντάσεως 5 έως 6 μποφόρ, που στα πελάγη αναμένεται να φτάσουν τα 7 και τοπικά στο Αιγαίο τα 8 μποφόρ, θα κρατήσουν τα πλοία δεμένα σε αρκετά λιμάνια της χώρας αύριο Πέμπτη 12/2.

Ειδικότερα, απαγορευτικό απόπλου αλλά και τροποποιήσεις θα ισχύσουν την Πέμπτη (12/2) από το λιμάνι της Ραφήνας, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Ανακοινώσεις σχετικά εξέδωσαν οι εταιρείες Golden Star Ferries και Fast Ferries στις οποίες αναφέρουν:

Golden Star Ferries

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που θα επικρατήσουν στις περιοχές πλόων του Ε/Γ – Ο/Γ ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΙΝ, αύριο 12/02/2026 το δρομολόγιο από Ραφήνα (07:50) προς Άνδρο, Τήνο, Μύκονο και επιστροφή δεν θα πραγματοποιηθεί.

Το επιβατικό κοινό ενημερώνεται με μέριμνα της εταιρείας.

Fast Ferries

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω πρόβλεψης δυσμενών καιρικών συνθηκών με ανέμους υψηλού κυματισμού στις περιοχές πλόων του και λιμένες προσέγγισης του πλοίου μας Ε/Γ-Ο/Γ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π, τα δρομολόγια της Πέμπτης 12/2/2026 και Παρασκευής 13/2 τροποποιούνται ως ακολούθως:

ΠΕΜΠΤΗ 12/2 από Μύκονο ώρα 07:35 για Τήνο-Άνδρο-Ραφήνα θα εκτελεστεί με αναθεωρημένο ωράριο ως εξής:
ΑΠΟ ΜΥΚΟΝΟ 10:00 ΓΙΑ ΤΗΝΟ (ΑΦ ΑΝ) 1035-1050, ΑΝΔΡΟ 1225- 1240 ΡΑΦΗΝΑ ΑΦΙΞΗ 14:40,

ΠΕΜΠΤΗ 12/2 από Ραφήνα για Άνδρο-Τήνο-Μύκονο ώρα 17:30 ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/2 από Μύκονο 07:35 για Τήνο-Άνδρο-Ραφήνα ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/2 Το δρομολόγιο από Ραφήνα ώρα 17:30 για Άνδρο-Τήνο- Μύκονο θα εκτελεστεί κανονικά.

Οι επιβάτες ενημερώνονται από την εταιρεία.

