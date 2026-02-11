Ψαρόπουλος: Θα γίνουν και φέτος συγκεντρώσεις για τα 3 χρόνια από τα Τέμπη
Ψαρόπουλος: Θα γίνουν και φέτος συγκεντρώσεις για τα 3 χρόνια από τα Τέμπη

«Υπάρχουν αντικρουόμενα αποδεικτικά στοιχεία», είπε, κληθείς να σχολιάσει την ανάρτηση του Νίκου Πλακιά ότι η εμπορική αμαξοστοιχία δεν κουβαλούσε παράνομο φορτίο

Ψαρόπουλος: Θα γίνουν και φέτος συγκεντρώσεις για τα 3 χρόνια από τα Τέμπη
Μακροχρόνια αναμένεται να είναι η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, εκτίμησε ο δικηγόρος και πατέρας θύματος Αντώνης Ψαρόπουλος.


«Η δική μου ελάχιστη εκτίμηση είναι πως η δίκη θα τραβήξει πάνω από 2 χρόνια» είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Ο κ. Ψαρόπουλος αναφέρθηκε και στον σχεδιασμό για τα 3 χρόνια από την τραγωδία. «Θα γίνουν και συγκεντρώσεις, θα γίνει και το μνημόσυνο στις 28 του μηνός στον τόπο του δυστυχήματος. Ο Σύλλογος και εμείς οι συγγενείς κάνουμε ένα κάλεσμα στον κόσμο να μας συμπαρασταθεί με κόσμιο τρόπο πάντα, προκειμένου να μας βοηθήσει ηθικά να αντέξουμε τον δύσκολο δικαστικό αγώνα που ξεκινά στις 23 Μαρτίου», είπε.

«Υπάρχουν αντικρουόμενα αποδεικτικά στοιχεία»

Ο κ. Ψαρόπουλος αναφέρθηκε και στην ανάρτηση του Νίκου Πλακιά, ότι η εμπορική αμαξοστοιχία δεν κουβαλούσε παράνομο φορτίο. Εξηγώντας ότι αποφεύγει να σχολιάσει τοποθετήσεις άλλων συγγενών θυμάτων, σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει αποδειχθεί τίποτα.

«Αυτό που αποδεικνύεται, αποδεικνύεται με βάση τη δικαστική απόφαση. Όταν λοιπόν εκδοθεί απόφαση, τότε θα μπορούμε να κάνουμε απολογισμό. Αυτήν τη στιγμή υπάρχουν αντικρουόμενα αποδεικτικά στοιχεία. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι πως δεν έχουμε πέσει θύματα πλάνης», κατέληξε.

Ερωτηθείς για την εκλογή του Παύλου Ασλανίδη στη θέση του προέδρου του Συλλόγου των Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, μετά την αποχώρηση της Μαρίας Καρυστιανού, ο κ. Ψαρόπουλος σημείωσε: «Έμαθα κι εγώ πως έφυγε η κ. Καρυστιανού και εκλέχθηκε άλλο ΔΣ. Πιστεύω ότι ο Σύλλογος θα συνεχίσει τον αγώνα τον οποίον είχαν ξεκινήσει εξαρχής όλοι οι συγγενείς». Διευκρίνισε επίσης ότι ο ίδιος δεν είναι μέλος του Συλλόγου.
