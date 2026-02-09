Πλακιάς: Γνήσια τα βίντεο από τα Τέμπη, δείχνουν ότι η εμπορική αμαξοστοιχία δεν κουβαλούσε παράνομο φορτίο
Νίκος Πλακιάς Δίκη για Τέμπη

Πλακιάς: Γνήσια τα βίντεο από τα Τέμπη, δείχνουν ότι η εμπορική αμαξοστοιχία δεν κουβαλούσε παράνομο φορτίο

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται τέσσερα βίντεο που είναι ταυτοποιημένα και αποδεικνύουν ότι η εμπορική αμαξοστοιχία δεν κουβαλούσε παράνομο υλικό επισημαίνει σε ανάρτησή του ο Νίκος Πλακιάς αφήνοντας αιχμές για  όσους μιλούν για πλαστά και χαμένα βίντεο

Πλακιάς: Γνήσια τα βίντεο από τα Τέμπη, δείχνουν ότι η εμπορική αμαξοστοιχία δεν κουβαλούσε παράνομο φορτίο
Αιχμές για όσους μιλούν για «πλαστά» ή για «χαμένα» βίντεο στην τραγωδία των Τεμπών, αφήνει ο Νίκος Πλακιάς, τονίζοντας ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται τέσσερα βίντεο που είναι ταυτοποιημένα και αποδεικνύουν ότι η εμπορική αμαξοστοιχία δεν κουβαλούσε παράνομο υλικό.  

Σε ανάρτησή του μετά την έναρξη της δίκης στη Λάρισα για τα «χαμένα» βίντεο όπως ισχυρίστηκε η Μαρία Καρυστιανού, που σημαδεύτηκε και από ένταση, ο κ. Πλακιάς τονίζει χαρακτηριστικά: «Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ΤΕΣΣΕΡΑ βίντεο στη δικογραφία από τέσσερις διαφορετικές κάμερες, τρεις του ΟΣΕ και μία ενός καταστήματος στη Λεπτοκαρυά. Αυτά τα βίντεο είναι πιστοποιημένα και ταυτοποιημένα από τη Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και τους δικαστικούς πραγματογνώμονες.
Άρα είναι γνήσια 100% και δείχνουν ότι η εμπορική αμαξοστοιχία δεν κουβαλούσε κανένα παράνομο φορτίο στο σημείο όπου τρία χρόνια τώρα υποστήριζαν ότι υπήρχε αυτό διάφοροι πραγματογνώμονες και ειδικοί».

Διερωτάται μάλιστα γιατί ένα  χρόνο μετά την δημοσιοποίηση των βίντεο κανείς από όσους τα αμφισβητούν δεν κατέθεσε μήνυση ή αγωγή εναντίον της ΕΛΑΣ ή του δικηγόρου Καπερνάρου. 

Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά:

plakias-video-tempi_2


Παρακολουθώ την δίκη στη Λάρισα για τα "χαμένα βίντεο" και ακούω να λένε κάποιοι ότι δεν υπάρχουν βίντεο στη δικογραφία και κάποιοι άλλοι ότι αυτά που υπάρχουν είναι πλαστά.

Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ΤΕΣΣΕΡΑ βίντεο στη δικογραφία από τέσσερις διαφορετικές κάμερες, τρεις του ΟΣΕ και μία ενός καταστήματος στη Λεπτοκαρυά. Αυτά τα βίντεο είναι πιστοποιημένα και ταυτοποιημένα από τη Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και τους δικαστικούς πραγματογνώμονες.

Άρα είναι γνήσια 100% και δείχνουν ότι η εμπορική αμαξοστοιχία δεν κουβαλούσε κανένα παράνομο φορτίο στο σημείο όπου τρία χρόνια τώρα υποστήριζαν ότι υπήρχε αυτό διάφοροι πραγματογνώμονες και ειδικοί. Εντύπωση μου κάνει ότι ένα χρόνο μετά την δημοσιοποίηση των βίντεο δεν βρέθηκε κανένας δικηγόρος συγγενή που αμφισβητεί τη γνησιότητά τους να καταθέσει μήνυση ή αγωγή κατά της Ελληνικής Αστυνομίας του Εγκληματολογικού , αλλά και του Καπερνάρου που προσκόμισε τα βίντεο.
Επίσης εντύπωση μου κάνει που ένα χρόνο μετά δεν βρέθηκε ΕΝΑΣ να στείλει αυτά τα βίντεο σε εξειδικευμένο εργαστήριο του εξωτερικού όπως έλεγαν τότε. Γιατί άραγε;

Βλάχος: Σκοπός ορισμένων δεν είναι η εξακρίβωση της αλήθειας αλλά η δημιουργία αμφιβολιών

Ο Βαγγέλης Βλάχος, που έχασε τον αδελφό του Βάιο, στο δυστύχημα των Τεμπών, έσπευσε να σχολιάσει δηκτικά κάτω από την ανάρτηση Πλακιά «καρφώνοντας» την Καρυστιανού: «Διότι ο σκοπός ορισμένων δεν είναι η εξακρίβωση της αλήθειας αλλά η δημιουργία αμφιβολιών. Γιατί μέσα στις αμφιβολίες και στο άγνωστο υπάρχει χώρος για οποιοδήποτε ισχυρισμό, όσο παράλογος και να είναι».

