Στο έλεος της κακοκαιρίας η Πρέβεζα με κατολισθήσεις και πλημμύρες, στον «αέρα» ολόκληρο κατάστημα λόγω διάβρωσης του εδάφους
ΕΛΛΑΔΑ
Πρέβεζα Κακοκαιρία Βροχές Κατολισθήσεις Πλημμύρες Ήπειρος

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Πρέβεζα με κατολισθήσεις και πλημμύρες, στον «αέρα» ολόκληρο κατάστημα λόγω διάβρωσης του εδάφους

Κατολισθήσεις απειλούν σπίτια και καταστήματα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες από Μύτικα και Μυρσίνη - Οι εργασίες περιλαμβάνουν τεχνικές παρεμβάσεις για τη σταθεροποίηση του εδάφους και την αποστράγγιση των υπόγειων νερών

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Πρέβεζα με κατολισθήσεις και πλημμύρες, στον «αέρα» ολόκληρο κατάστημα λόγω διάβρωσης του εδάφους
1 ΣΧΟΛΙΟ
Σοβαρά προβλήματα προκαλούν οι συνεχείς βροχοπτώσεις σε περιοχές της Ηπείρου, με την Πρέβεζα να πλήττεται από ενεργές κατολισθήσεις.

Οι Αρχές βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή για την αποτροπή περαιτέρω ζημιών.

Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, στη σημερινή συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής: «Είμαστε ακόμη σε αρχικό στάδιο και βρισκόμαστε σε συνεχή επιφυλακή, καθώς τα προβλήματα μπορεί να επιδεινωθούν εάν συνεχιστούν οι βροχοπτώσεις και τις επόμενες ημέρες».

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Πρέβεζα με κατολισθήσεις και πλημμύρες, στον «αέρα» ολόκληρο κατάστημα λόγω διάβρωσης του εδάφους


Σύμφωνα με τον κ. Καχριμάνη, σε εξέλιξη βρίσκονται κατολισθήσεις στον Μύτικα Πρέβεζας, όπου απειλείται κατάστημα, καθώς και στη Μυρσίνη Πρέβεζας, με κατοικία να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Κατολισθήσεις έχουν εντοπιστεί επίσης στην επαρχιακή οδό Ελατοχώρι-Βωβούσα, ενώ προβλήματα καθίζησης καταγράφονται σε δύο σημεία της εθνικής οδού Άρτα-Τρίκαλα.


Κλείσιμο

Που αλλού εντοπίζονται προβλήματα στην Πρέβεζα

Η Περιφέρεια Ηπείρου έχει έρθει σε επικοινωνία με το ΙΓΜΕ για οριοθέτηση των κατολισθήσεων στη Μυρσίνη και εκπόνηση μελέτης για την περιοχή Ελατοχώρι-Βωβούσα, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση των φαινομένων. Παράλληλα, προβλήματα καταγράφονται στον ποταμό Λούρο από υπερχείλιση και στον Καλαμά από συσσώρευση κορμών.

Στη συνεδρίαση εγκρίθηκαν έργα άμεσης αποκατάστασης, μεταξύ των οποίων η παραλιακή οδός Τμήμα Μονολίθι-Υποθαλάσσια Ζεύξη Ακτίου με προϋπολογισμό 250.000 ευρώ και η αντιμετώπιση της κατολίσθησης στον Μύτικα (Α΄ φάση) με προϋπολογισμό 120.000 ευρώ.

Κοντά στην παραλία του Μύτικα έχει υποστεί σοβαρές ζημιές μία επιχείρηση που λειτουργεί την θερινή περίοδο και φαίνεται πως δύσκολα θα μπορέσει να επισκευαστεί σύμφωνα με όσα αναφέρει το epiruspost.gr. Οι ρωγμές είναι μεγάλες και το πιθανότερο είναι να οδηγηθεί σε κατεδάφιση.

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Πρέβεζα με κατολισθήσεις και πλημμύρες, στον «αέρα» ολόκληρο κατάστημα λόγω διάβρωσης του εδάφους


Όλη η ακτή του Μύτικα βάλλεται από την διάβρωση γεγονός που η Περιφέρεια Ηπείρου σχεδιάζει να αντιμετωπίσει μέσα από ανάθεση σε τεχνικό σύμβουλο προκειμένου να προταθούν ολοκληρωμένες λύσεις.


Στο έλεος της κακοκαιρίας η Πρέβεζα με κατολισθήσεις και πλημμύρες, στον «αέρα» ολόκληρο κατάστημα λόγω διάβρωσης του εδάφους
Στο έλεος της κακοκαιρίας η Πρέβεζα με κατολισθήσεις και πλημμύρες, στον «αέρα» ολόκληρο κατάστημα λόγω διάβρωσης του εδάφους


Πηγές: Epiruspost.gr - Prevezatoday
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού

Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού

Ο χαλκός περιλαμβάνεται στο ευρύτερο σύνολο των μετάλλων που βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ενεργειακή μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

Στη φετινή διοργάνωση η NBG Pay και η EDPS παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών συναλλαγών για κάθε επαγγελματία που αναζητά σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης