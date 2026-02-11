Θανάσης Κατερινόπουλος: Έφυγα πικραμένος από την Αντιτρομοκρατική, με «βάφτισαν» τρομοκράτη, η γυναίκα μου είναι το λιμάνι μου

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dgbvj4tbaiqx)

Για την παρουσία του στην τηλεόραση

«Είχα αρκετές δυσκολίες»

Και κατέληξε: «Έφυγα πικραμένος από την Αντιτρομοκρατική. Συνειδητή η επιλογή ότι παραιτήθηκα αλλά όταν 13-14 χρόνια σε αυτή την Υπηρεσία σε έχει χάσει το σπίτι σου, έχεις ζήσει τα πάντα, λοιδορίες συναδέλφων, ξενύχτια, εκρήξεις, δολοφονίες, τραυματισμούς και ήρθε αυτό το αποτέλεσμα που ήρθε, δεν μπορούν στο τέλος να σου λένε ότι είσαι και υπεύθυνος επειδή έγινε το χτύπημα εκεί. Αυτό ήταν μια πίκρα».Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Θανάσης Κατερινόπουλος αναφέρθηκε στη μετάβασή του στον χώρο της τηλεόρασης και στον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε η παρουσία του στα media.«Το 2015 μου πρότεινε η Αγγελική Νικολούλη να εμφανιστώ στην εκπομπή της στη συνέχεια στα ξαφνικά προέκυψε ένα τηλέφωνο από τη Μάρα Ζαχαρέα και μου είπε ότι με θέλει να πηγαίνω σαν σχολιαστής στο δελτίο ειδήσεων. Πήγα για δύο χρόνια εκεί, μετά προέκυψε η Ζήνα Κουτσελίνη, πήγαινα και στην Νικολούλη, μέχρι που έκατσε η υπόθεση με τον Πέτρο Κουσουλό. Συγγενέψαμε, είμαστε σε άλλο επίπεδο», είπε.«Η τηλεόραση έχει δύναμη εξουσίας πολύ μεγαλύτερη από την αστυνομία, αλλά όσο εύκολα μπορεί να σε ανεβάσει μπορεί πιο εύκολα να σε γκρεμοτσακίσει. Για αυτό η μπάλα πρέπει να είναι χαμηλά, να μπορείς να κάνεις κοντρόλ. Μου έχει τύχει παρελθόν να λοιδορηθώ, γιατί άλλο ήθελα να πω και πήραν ένα απόσπασμα που αλλοίωνε όλο αυτό που είχα πει και φάνηκα σαν να είμαι μισογύνης, ενώ δεν ήταν έτσι», πρόσθεσε.«Η γυναίκα μου είναι το λιμάνι μου. Είχα αρκετές δυσκολίες και μου στάθηκε πολύ περισσότερο από ότι υπολόγιζα ότι θα μου σταθεί, όπως και ο γιος μου», είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξης που παραχώρησε.