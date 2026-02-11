Θανάσης Κατερινόπουλος: Έφυγα πικραμένος από την Αντιτρομοκρατική, με «βάφτισαν» τρομοκράτη, η γυναίκα μου είναι το λιμάνι μου

Ο Θανάσης Κατερινόπουλος
βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «The 2night Show» που προβλήθηκε το βράδυ της Τρίτης (10/2), όπου παραχώρησε μια συνέντευξη με έντονο προσωπικό και εξομολογητικό χαρακτήρα.
Ο ταξίαρχος εν αποστρατεία της Ελληνικής Αστυνομίας μίλησε ανοιχτά στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τη διαδρομή της ζωής του
, τις προκλήσεις που αντιμετώπισε, αλλά και για δημοσιεύματα και συμπεριφορές που κατά καιρούς τον πλήγωσαν και τον ενόχλησαν.
Την ίδια ώρα, αναφέρθηκε και στη νέα σελίδα της ζωής του ως τηλεοπτικός σχολιαστής
και στην συνεργασία του με τον Πέτρο Κουσουλό.
Τα πρώτα χρόνια και η αγάπη για την Νομική
«Μεγάλωσα στο Αγρίνιο σε αγροτική οικογένεια. Ήθελα να σπουδάσω αλλά ήταν δύσκολο λόγω οικονομικής ανέχειας. Κατέληξα στην Αστυνομία για να υπηρετήσω την στρατιωτική μου θητεία. Διάβαζα όμως, η Νομική ήταν κάτι που μου πήγαινε. Όταν έμπλεξα στην Αστυνομία για να κάνω τη θητεία μου, είχα γραφτεί σε μια ιδιωτική σχολή ψυχολογίας, τότε, γιατί δεν υπήρχε στο Πανεπιστήμιο. Πήγα έξι μήνες αλλά μου έδωσαν μετάθεση και έφυγα από την Αθήνα για Ραφήνα. Δεν ήταν δυνατό να την τελειώσω, δεν την τελείωσα ποτέ», είπε αρχικά ο Θανάσης Κατερινόπουλος.
Όπως είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξης που παραχώρσε οπαρασημοφορημένος απόστρατος Ταξίαρχος
«ανήκω στην πρώτη ομάδας διαπραγματευτών της Ελληνική Αστυνομία που δημιουργήθηκε μετά την υπόθεση του Σορίν Ματέι
».
«Μέχρι τότε δεν υπήρχε η γνώση. Κανείς αξιωματικός δεν ήξερε τι θα πει διαπραγμάτευση. Δυστυχώς στην χώρα μας πάντα ακολουθούμε και δεν προηγούμαστε ποτέ. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν υπήρχαν μυαλά και δεν είπαν ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια τέτοια ομάδα. Ήταν πώς το έβλεπαν οι ηγεσίες. Για παράδειγμα όλοι ξέραμε ότι έρχεται το ηλεκτρονικό έγκλημα. Μέχρι το 2001 η Αστυνομία είχε ένα γραφείο Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Πόσο μάλλον για τους διαπραγματευτές», συμπλήρωσε.
Και συνέχισε: «Τους πρώτους που εκπαιδευτήκαμε, όταν γυρίσαμε μας δουλεύανε. Θυμάμαι σε μια διαπραγμάτευση που κάποιος επιχειρούσε να αυτοκτονήσει, καθαρίσαμε.Μας κορόιδευαν οι συνάδελφοί μας
. Εκεί που μας αποθέωσαν ήταν στις 15 Δεκερβρίου 2004, με τη λεωφορειοπειρατεία στον Γέρακα, με τους 37 ομήρους από δύο Αλβανούς. Εκεί είχα την τύχη μαζί με άλλους δύο συναδέλφους, διαπραγματευτές να ξεκινήσουμε 9 το πρωί και να τελειώσουμε στις 3 τη νύχτα. Τους βγάλαμε όλους και στο τέλος αναγκάσαμε και παραδόθηκαν και οι δράστες. Την επόμενη μέρα μας αποθέωσαν όλοι. Τα θαύματα κρατάνε 3 μέρες».
«Έφυγα πικραμένος από την Αντιτρομοκρατική»
Ο Θανάσης Κατερινόπουλος αναφέρθηκε επίσης στις αμφισβητήσεις που αντιμετώπισε, στις δύσκολες επιχειρησιακές περιόδους, αλλά και στην πικρία που του άφησαν συγκεκριμένα δημοσιεύματα μετά την παραίτησή του.
«Στην Αντιτρομοκρατική είχαμε εκπαιδεύσεις στο εξωτερικό και στο FBI. Μέχρι να έρθει η επιτυχία με τη 17 Νοέμβρη, οι ίδιοι οι συνάδελφοί μας, μας θεωρούσαν πράκτορες των Αμερικάνων, επειδή πηγαίναμε και εκπαιδευόμασταν εκεί. Δεν ισχύει, εμείς εκπαιδευόμασταν στο FBI και όχι στην CIA. Οι Αμερικάνοι είναι πολύ μπροστά, κάθε φορά που γύριζα στην Ελλάδα έλεγα: “Που πάω;”. Δεν είναι τόσο τα μηχανήματα, όσο η εκπαίδευση και η εξειδίκευση. Εκεί κάθε άνθρωπος κάνει τη δουλειά που έχει μάθει. Εδώ ένας Αξιωματικός μπορεί να κάνει τη δουλειά 4-5 ατόμων», είπε.
«Το 2007 είχαμε αλλαγή της Κυβέρνησης. Η υπηρεσία αυτή είχε γίνει φύλλο και φτερό. Μετά από τρεις μήνες μπουμπούνισαν την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Δικαιώθηκα αν και δεν ήθελα να δικαιωθώ. Έγιναν πολλά και 5 Μαΐου υπέβαλλα την παραίτησή μου. Είχα ζητήσει μετάθεση και δεν με έδιωχναν και τους είπα ότι παραιτούμαι για να φύγω από το Σώμα. Μετά από δύο μέρες, είδα ένα δημοσίευμα, πρωτοσέλιδο: “Πρωτοκλασάτος συνδικαλιστής αξιωματικός της Αντιτρομοκρατικής, που δεν δούλεψε ποτέ, υπέβαλε την παραίτησή του και είναι αυτός που ευθύνεται για την επίθεση στην Αμερικάνικη Πρεσβεία'
'.Ούτε λίγο ούτε πολύ, βαφτίστηκα και τρομοκράτης
», συνέχισε.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dgbvit66euh5)
Και κατέληξε: «Έφυγα πικραμένος από την Αντιτρομοκρατική. Συνειδητή η επιλογή ότι παραιτήθηκα αλλά όταν 13-14 χρόνια σε αυτή την Υπηρεσία σε έχει χάσει το σπίτι σου, έχεις ζήσει τα πάντα, λοιδορίες συναδέλφων, ξενύχτια, εκρήξεις, δολοφονίες, τραυματισμούς και ήρθε αυτό το αποτέλεσμα που ήρθε, δεν μπορούν στο τέλος να σου λένε ότι είσαι και υπεύθυνος επειδή έγινε το χτύπημα εκεί. Αυτό ήταν μια πίκρα».
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dgbvj4tbaiqx)
Για την παρουσία του στην τηλεόραση
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Θανάσης Κατερινόπουλος αναφέρθηκε στη μετάβασή του στον χώρο της τηλεόρασης και στον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε η παρουσία του στα media.
«Το 2015 μου πρότεινε η Αγγελική Νικολούλη να εμφανιστώ στην εκπομπή της στη συνέχεια στα ξαφνικά προέκυψε ένα τηλέφωνο από τη Μάρα Ζαχαρέα και μου είπε ότι με θέλει να πηγαίνω σαν σχολιαστής στο δελτίο ειδήσεων. Πήγα για δύο χρόνια εκεί, μετά προέκυψε η Ζήνα Κουτσελίνη, πήγαινα και στην Νικολούλη, μέχρι που έκατσε η υπόθεση με τον Πέτρο Κουσουλό. Συγγενέψαμε, είμαστε σε άλλο επίπεδο», είπε.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dgbvjdchj5wx)
«Η τηλεόραση έχει δύναμη εξουσίας πολύ μεγαλύτερη από την αστυνομία, αλλά όσο εύκολα μπορεί να σε ανεβάσει μπορεί πιο εύκολα να σε γκρεμοτσακίσει. Για αυτό η μπάλα πρέπει να είναι χαμηλά, να μπορείς να κάνεις κοντρόλ. Μου έχει τύχει παρελθόν να λοιδορηθώ, γιατί άλλο ήθελα να πω και πήραν ένα απόσπασμα που αλλοίωνε όλο αυτό που είχα πει και φάνηκα σαν να είμαι μισογύνης, ενώ δεν ήταν έτσι», πρόσθεσε.
«Είχα αρκετές δυσκολίες»
«Η γυναίκα μου είναι το λιμάνι μου. Είχα αρκετές δυσκολίες και μου στάθηκε πολύ περισσότερο από ότι υπολόγιζα ότι θα μου σταθεί, όπως και ο γιος μου», είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξης που παραχώρησε.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dgbvjm3uwm4x)