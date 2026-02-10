Προσοχή σε νέα απάτη με το e-pass της Αττικής Οδού - «Μην κλικάρετε, διαγράψτε το sms»
ΕΛΛΑΔΑ
Αττική οδός Απάτη SMS Phising

Η εταιρεία Νέας Αττικής Οδού διευκρινίζει ότι τα συγκεκριμένα μηνύματα που σχετίζονται με το e-pass δεν προέρχονται από την ίδια και αποτελούν απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης (phishing)

Νέα  απάτη μέσω παραπλανητικών sms βρίσκεται σε εξέλιξη, με επιτήδειους να χρησιμοποιούν το όνομα της Νέας Αττικής Οδού, προκειμένου να παγιδεύσουν ανυποψίαστους οδηγούς και συνδρομητές e-pass.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας, αποστέλλονται μαζικά μηνύματα που εμφανίζονται ψευδώς ως ενημερώσεις από τη Νέα Αττική Οδό και καλούν τους παραλήπτες να πατήσουν σε σύνδεσμο για δήθεν τακτοποίηση οφειλής ή άλλης εκκρεμότητας.

Η εταιρεία διευκρινίζει ότι τα συγκεκριμένα μηνύματα δεν προέρχονται από την ίδια και αποτελούν απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης (phishing), εφιστώντας την προσοχή του κοινού να μην ανοίγει συνδέσμους και να μην κοινοποιεί προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία. Η εταιρεία προχώρησε σε επίσημη προειδοποίηση, ξεκαθαρίζοντας ότι ΔΕΝ αποστέλλει ΠΟΤΕ γραπτά μηνύματα SMS που αφορούν εκκρεμότητες, οφειλές ή προβλήματα με λογαριασμούς e-PASS. Επίσης, η Νέα Αττική Οδός τονίζει με σαφήνεια ότι δεν θα ζητήσει ποτέ και με κανέναν τρόπο τους προσωπικούς ή μυστικούς κωδικούς πρόσβασης των χρηστών στις ηλεκτρονικές της υπηρεσίες.

Νέα Αττική Οδός: Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας για τη νέα απάτη

«H Νέα Αττική Οδός θα ήθελε να ενημερώσει τους συνδρομητές e-PASS ότι δε θα λάβουν ΠΟΤΕ γραπτό μήνυμα SMS από την εταιρεία σχετικό με όποια εκκρεμότητα ή οφειλή που να αφορά στους λογαριασμούς e-PASS.

Αν λάβετε παραπλανητικό SMS τέτοιου τύπου, αγνοήστε το, ΜΗΝ κλικάρετε τον οποιοδήποτε σύνδεσμο και προχωρήστε σε διαγραφή του. Πρόκειται για προσπάθεια ψηφιακής απάτης μέσω αποστολής μαζικών παραπλανητικών SMS.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι η Νέα Αττική Οδός δεν θα σας ζητήσει ποτέ και με κανέναν τρόπο τους μυστικούς προσωπικούς κωδικούς σας για την πρόσβασή σας στις ηλεκτρονικές της υπηρεσίες. Η ασφάλεια των συναλλαγών αποτελεί πρώτιστη μέριμνά μας».

