Κινέζος με το όνομα «Στίβεν» στρατολόγησε τον 54χρονο σμήναρχο, σε πορτοφόλι crypto του μεταβίβαζε τα χρήματα
Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει η διαδικασία στρατολόγησης του σμήναρχου - Τον είχε προμηθεύσει με παράνομο κινητό τηλέφωνο και τον συναντούσε στην Αθήνα αλλά και στο Πεκίνο
Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του 54χρονου αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας που ερευνάται για υπόθεση κατασκοπείας, με αρμόδιες πηγές να εστιάζουν πλέον στο πρόσωπο που φέρεται να εμφανίζεται ως σύνδεσμός του και αναφέρεται με την ονομασία «Στίβεν».
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το όνομα «Στίβεν» αποτελεί το μοναδικό στοιχείο ταυτότητας που έχει μέχρι στιγμής προκύψει από την κατάθεση του κατηγορούμενου αξιωματικού. Ωστόσο, οι αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις ως προς το αν πρόκειται για πραγματικό όνομα ή για επιχειρησιακό ψευδώνυμο, κάτι που θεωρείται σύνηθες σε υποθέσεις αντικατασκοπείας.
Ο άνθρωπος που στρατολόγησε τον 54χρονο αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας, αποτελούσε τον σύνδεσμό του σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μετέδωσε η ΕΡΤ. Η συνεργασία τους, η οποία περιλάμβανε συναντήσεις στην Αθήνα και το Πεκίνο, καθώς και συνεχείς κρυπτογραφημένες συνομιλίες, ξεκίνησε το 2025 με μια κρίσιμη συνάντηση σε γνωστό εστιατόριο στον Πειραιά. Αρχικά, οι πληροφορίες που διοχέτευε ο αξιωματικός αφορούσαν γεωπολιτικές μελέτες με την αμοιβή του να κυμαίνεται από 500 έως 600 ευρώ. Ωστόσο, η σχέση τους εξελίχθηκε γρήγορα και, αφού κερδήθηκε η απαραίτητη εμπιστοσύνη, ο κατηγορούμενος άρχισε να αποστέλλει απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα μεγάλης εθνικής σημασίας.
Σε αντάλλαγμα ο «Στίβεν» φέρεται να κατέθετε στο ψηφιακό πορτοφόλι που διέθετε ο σμήναρχος στο κρυφό κινητό του το ποσό των 5.000 ευρώ τον μήνα. Προκειμένου να μην κινήσει υποψίες, ο 54χρονος αξιωματικός ομολόγησε πως πήγαινε μεταμφιεσμένος σε ΑΤΜ τραπεζών και έκανε αναλήψεις μικρών ποσών, της τάξεως των 200 με 300 ευρώ, ώστε να ρευστοποιεί σταδιακά τα χρήματα της κατασκοπευτικής του δραστηριότητας.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Κινέζος σύνδεσμος είχε εφοδιάσει τον αξιωματικό με ένα παράνομο κινητό τηλέφωνο και τους απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης για τη διαχείριση ενός ψηφιακού πορτοφολιού (crypto wallet). Μέσω αυτής της μεθόδου, ο 54χρονος λάμβανε εμβάσματα από την Κίνα, τα οποία στη συνέχεια μετέφερε σε δικούς του λογαριασμούς στην Αθήνα.
Τα ποσά που έχουν εντοπιστεί έως τώρα ανέρχονται σε 5.000 ευρώ μηνιαίως ή 15.000 ευρώ ανά τρίμηνο. Ωστόσο, ο σμήναρχος αδυνατεί να δικαιολογήσει το συνολικό κεφάλαιο που βρέθηκε στην κατοχή του, γεγονός που οδηγεί τις αρχές σε περαιτέρω έρευνες για την ύπαρξη τυχόν λογαριασμών σε κινεζικά τραπεζικά ιδρύματα.
