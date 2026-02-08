Επιχείρηση «κάθαρση» στην αγορά καυσίμων: Η καταδρομική έφοδος από ΑΑΔΕ και ελληνικό FBI στα πρατήρια της μαφίας

Με χτύπημα στα βενζινάδικα που φουλάρουν με αέρα
τα ρεζερβουάρ των οχημάτων τον Ιανουάριο έκανε ποδαρικό για το 2026 το κοινό σχέδιο μάχης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας για κάθαρση στην αγορά καυσίμων.
Τριάντα έρευνες πανελλαδικά, δεκατρείς συλλήψεις, δεκάδες πρατήρια με παράνομο λογισμικό μέσα στον πρώτο μόλις μήνα του χρόνου περιγράφουν ίσως τη μεγαλύτερη κοινή επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. και της ΑΑΔΕ κατά του λαθρεμπορίου καυσίμων, εξαρθρώνοντας έναν εγκληματικό μηχανισμό που έτρωγε από 10 έως 35 ευρώ
από κάθε ανεφοδιασμό αυτοκινήτου ή φορτηγού.
Μαζικά λουκέτα
Με συνεργασία της ΑΑΔΕ και της ΔΑΟΕ (το λεγόμενο και «ελληνικό FBI») τον Ιανουάριο οι διωκτικές αρχές επέβαλαν τουλάχιστον 16 λουκέτα διετούς διάρκειας,
για παραποίηση μηχανισμών. Αναλογικά, μέρα παρά μέρα έκλεινε και ένα πρατήριο καυσίμων σε όλη την Ελλάδα, μια κλιμάκωση που δεν θυμίζει τις παλιές αποσπασματικές εφόδους των ελεγκτών, αλλά μαρτυρά κεντρικό σχεδιασμό και στρατηγικό χτύπημα στα «μαύρα» πρατήρια.
Με όπλο τον αιφνιδιασμό
και σύμμαχο τις νέες τεχνολογίες, ηλεκτρονικές παγίδες παρακολούθησης των αποθεμάτων καυσίμων, αλλά και τηλεφωνικές επισυνδέσεις, οι Αρχές εντόπισαν και έκλεισαν τα περισσότερα από τα πρατήρια μέσα στο ίδιο βράδυ. Αυτά ανήκαν σε ένα μόλις κύκλωμα (από τα πολλά που λειτουργούν πανελλαδικά) που δρούσε τουλάχιστον 5 χρόνια, κλέβοντας τους καταναλωτές από 10% έως 15% στην αντλία. Η λεία του συγκεκριμένου κυκλώματος εκτιμάται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.
Στο στόχαστρο «μεγάλα ψάρια»
Οι ελεγκτές έστρεψαν το βλέμμα σε κομβικά πρατήρια με υψηλή κίνηση, εκεί όπου χιλιάδες Ι.Χ. φουλάρουν καθημερινά καύσιμα. Μεγάλοι πρωταγωνιστές ήταν βενζινάδικα στα οποία σχημάτιζαν καθημερινά ουρές για να βάλουν φθηνό καύσιμο χιλιάδες κάτοικοι και επαγγελματίες που κινούνται προς τα νότια προάστια της Αθήνας ή προς τον Πειραιά, το παραλιακό μέτωπο και τα Μεσόγεια Αττικής.
Ταυτόχρονα όμως (πρωινές ώρες της Τρίτης 20 Ιανουαρίου), ΑΑΔΕ και ΔΑΟΕ εξαπέλυσαν μαζικά έρευνες και συλλήψεις και σε Θεσσαλονίκη, Δράμα, Μαγνησία, Εύβοια, Λάρισα και Πιερία, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και του Τμήματος Επιχειρησιακών Ομάδων.
Κοινό χαρακτηριστικό και κράχτης πρατηρίων που έκλεισαν ήταν ότι ανήκαν και διευθύνονταν παρασκηνιακά από πρόσωπα που σχετίζονται με τη νύχτα
ή με άλλες παράνομες δραστηριότητες. Σε όλες τις περιπτώσεις, πάντως, τα πρατήρια αυτά πωλούσαν καθημερινά βενζίνη και ντίζελ σε τιμές εξωπραγματικά χαμηλές, τουλάχιστον 10 έως και 20 λεπτά κάτω από τις επίσημες της αγοράς – συχνά φθηνότερα και από όσο βγαίνουν τα καύσιμα από τα διυλιστήρια. Μόνο που το κέρδος για τον καταναλωτή ήταν… αέρας κοπανιστός στα ρεζερβουάρ λόγω πειραγμένης αντλίας και παραποίησης του μηχανισμού μέτρησης.
