Υλικές ζημιές μετά από φωτιά σε μάντρα αυτοκινήτων στο Μενίδι, δείτε βίντεο
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής (6/2) σε μάντρα αυτοκινήτων στην οδό Παπαφλέσσα, στο Μενίδι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά.

Όπως φαίνεται στο βίντεο κάποια οχήματα έχουν υποστεί υλικές ζημιές, ενώ παράλληλα αναβλύζουν μαύρα σύννεφα καπνού.

Σε εξέλιξη βρίσκεται προανακριτική εξέταση η Πυροσβεστική για να εξακριβωθούν τα αίτια της Πυροσβεστικής, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπρησμού.

