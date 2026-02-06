Ορεστιάδα: Σε επιφυλακή οι Αρχές για μεγάλο όγκο υδάτων στους ποταμούς Άρδα και Έβρο
ΕΛΛΑΔΑ
Ορεστιάδα Έβρος Άρδας Κακοκαιρία

Ορεστιάδα: Σε επιφυλακή οι Αρχές για μεγάλο όγκο υδάτων στους ποταμούς Άρδα και Έβρο

Ο δήμος Ορεστιάδας  καλεί τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες να βρίσκονται σε επιφυλακή – Συστάσεις προς τους πολίτες

Ορεστιάδα: Σε επιφυλακή οι Αρχές για μεγάλο όγκο υδάτων στους ποταμούς Άρδα και Έβρο
Σημαντική εισροή μεγάλου όγκου υδάτων στους ποταμούς Άρδα και Έβρο αναμένεται εντός των επόμενων ωρών, ανακοίνωσε ο δήμος Ορεστιάδας, καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε επαγρύπνηση.

Προς αποφυγή ατυχημάτων και για την προστασία της περιουσίας των πολιτών, η δημοτική Αρχή συστήνει:

- Οι κτηνοτρόφοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη απομάκρυνση του ζωικού τους κεφαλαίου από τις παραποτάμιες περιοχές εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

- Οι αγρότες να απομακρύνουν γεωργικά μηχανήματα, αντλητικά συγκροτήματα και λοιπό εξοπλισμό από τις ζώνες υψηλού κινδύνου.

- Οι πολίτες να αποφεύγουν κάθε είδους μετακίνηση, εργασία ή δραστηριότητα (κυνήγι, ψάρεμα, περίπατο) πλησίον των αναχωμάτων και των κοιτών των ποταμών.

