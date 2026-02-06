Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Ορεστιάδα: Σε επιφυλακή οι Αρχές για μεγάλο όγκο υδάτων στους ποταμούς Άρδα και Έβρο
Ο δήμος Ορεστιάδας καλεί τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες να βρίσκονται σε επιφυλακή – Συστάσεις προς τους πολίτες
Σημαντική εισροή μεγάλου όγκου υδάτων στους ποταμούς Άρδα και Έβρο αναμένεται εντός των επόμενων ωρών, ανακοίνωσε ο δήμος Ορεστιάδας, καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε επαγρύπνηση.
Προς αποφυγή ατυχημάτων και για την προστασία της περιουσίας των πολιτών, η δημοτική Αρχή συστήνει:
- Οι κτηνοτρόφοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη απομάκρυνση του ζωικού τους κεφαλαίου από τις παραποτάμιες περιοχές εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.
- Οι αγρότες να απομακρύνουν γεωργικά μηχανήματα, αντλητικά συγκροτήματα και λοιπό εξοπλισμό από τις ζώνες υψηλού κινδύνου.
- Οι πολίτες να αποφεύγουν κάθε είδους μετακίνηση, εργασία ή δραστηριότητα (κυνήγι, ψάρεμα, περίπατο) πλησίον των αναχωμάτων και των κοιτών των ποταμών.
