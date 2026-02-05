Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Μποτιλιάρισμα λόγω βροχής σε Κηφισό, κέντρο και Σκαραμαγκά
Ισχυρές βροχοπτώσεις προκαλούν ταλαιπωρία για τους οδηγούς στην Αθήνα, με την κυκλοφορία να έχει επιβαρυνθεί σημαντικά σε βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου Αττικής.
Η ολισθηρότητα του οδοστρώματος και οι συνεχιζόμενες βροχές προκαλούν μειωμένη ορατότητα και χαμηλές ταχύτητες, με μποτιλιαρίσματα σε κεντρικές λεωφόρους και αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στη λεωφόρο Κηφισίας και άλλες οδικές αρτηρίες, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις των οδηγών.
Αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις θα συναντήσουν αυτή την ώρα οι οδηγοί:
-Στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα με χαμηλές ταχύτητες και ουρές οχημάτων
-Στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά, στο ρεύμα καθόδου, ενώ και η Αττική Οδός παρουσιάζει καθυστερήσεις
-Λ. Κηφισίας και Μεσογείων είναι επιβαρυμένες.
Αυξημένη κυκλοφορία επίσης στο κέντρο της Αθήνας και σε διάφορα σημεία του Πειραιά.
Πού έχουν δημιουργηθεί προβλήματαΛόγω συσσώρευσης υδάτων, δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται στη Λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της Λ. Πέτρου Ράλλη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.
