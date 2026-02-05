Στην Παλαιόχωρα Χανίων, το BEYOND Luxury Retreat εισάγει μια σπάνια καινοτομία στην ελληνική φιλοξενία, δημιουργώντας αυτόνομο κτίριο διαμονής προσωπικού στο κέντρο του συγκροτήματος, με ίδια θέα και ποιότητα χώρου με τους φιλοξενούμενους!
Λήξη συναγερμού στο Παγκράτι μετά από εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου έξω από τράπεζα, δείτε βίντεο
Λήξη συναγερμού στο Παγκράτι μετά από εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου έξω από τράπεζα, δείτε βίντεο
Η περιοχή αποκλείστηκε για περίπου μία ώρα – Μετά από έλεγχο των ΤΕΕΜ διαπιστώθηκε ότι το ύποπτο αντικείμενο ήταν μια σακούλα σκουπιδιών
Συναγερμός σήμανε στο Παγκράτι λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης έπειτα από τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου έξω από τράπεζα στην οδό Ευτυχίδου, με τις αστυνομικές Αρχές να αποκλείουν άμεσα το σημείο για λόγους ασφαλείας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ύποπτο αντικείμενο είναι σακούλα που βρέθηκε τοποθετημένη μπροστά από ΑΤΜ τράπεζας. Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα την αστυνομία, η οποία προχώρησε σε αποκλεισμό της περιοχής, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος. Μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν επρόκειτο για επικίνδυνο αντικείμενο, αλλά για μια σακούλα σκουπιδιών.
Για την αξιολόγηση του αντικειμένου είχε κληθεί κλιμάκιο των ΤΕΕΜ, το οποίο έσπευσε στο σημείο ώστε να διαπιστωθεί αν πρόκειται για κάτι επικίνδυνο ή για εγκαταλελειμμένο αντικείμενο χωρίς απειλή.
Οι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένονται νεότερες πληροφορίες από τις Αρχές.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ύποπτο αντικείμενο είναι σακούλα που βρέθηκε τοποθετημένη μπροστά από ΑΤΜ τράπεζας. Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα την αστυνομία, η οποία προχώρησε σε αποκλεισμό της περιοχής, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος. Μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν επρόκειτο για επικίνδυνο αντικείμενο, αλλά για μια σακούλα σκουπιδιών.
Για την αξιολόγηση του αντικειμένου είχε κληθεί κλιμάκιο των ΤΕΕΜ, το οποίο έσπευσε στο σημείο ώστε να διαπιστωθεί αν πρόκειται για κάτι επικίνδυνο ή για εγκαταλελειμμένο αντικείμενο χωρίς απειλή.
Εκτροπή της κυκλοφορίαςΤην ίδια ώρα, η αστυνομία προχώρησε σε εκτροπή της κυκλοφορίας στην οδό Ευτυχίδου, από το ύψος της Αστυδάμαντος έως το ύψος της οδού Σπύρου Μερκούρη, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχείρηση και να διασφαλιστεί η ασφάλεια πεζών και οδηγών. Ο δρόμος έκλεισε για περίπου μια ώρα.
Οι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένονται νεότερες πληροφορίες από τις Αρχές.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα