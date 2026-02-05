Λήξη συναγερμού στο Παγκράτι μετά από εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου έξω από τράπεζα, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Παγκράτι Τράπεζα Υποπτο αντικείμενο

Λήξη συναγερμού στο Παγκράτι μετά από εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου έξω από τράπεζα, δείτε βίντεο

Η περιοχή αποκλείστηκε για περίπου μία ώρα –  Μετά από έλεγχο των ΤΕΕΜ διαπιστώθηκε ότι το ύποπτο αντικείμενο ήταν μια σακούλα σκουπιδιών

Λήξη συναγερμού στο Παγκράτι μετά από εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου έξω από τράπεζα, δείτε βίντεο
UPD: 2 ΣΧΟΛΙΑ
Συναγερμός σήμανε στο Παγκράτι λίγο μετά  τα μεσάνυχτα της Τετάρτης έπειτα από τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου έξω από τράπεζα στην οδό Ευτυχίδου, με τις αστυνομικές Αρχές να αποκλείουν άμεσα το σημείο για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ύποπτο αντικείμενο είναι σακούλα που βρέθηκε τοποθετημένη μπροστά από ΑΤΜ τράπεζας. Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα την αστυνομία, η οποία προχώρησε σε αποκλεισμό της περιοχής, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος.  Μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν επρόκειτο για επικίνδυνο αντικείμενο, αλλά για μια σακούλα σκουπιδιών.



Για την αξιολόγηση του αντικειμένου είχε κληθεί κλιμάκιο των ΤΕΕΜ, το οποίο έσπευσε στο σημείο ώστε να διαπιστωθεί αν πρόκειται για κάτι επικίνδυνο ή για εγκαταλελειμμένο αντικείμενο χωρίς απειλή.

Εκτροπή της κυκλοφορίας

Την ίδια ώρα, η αστυνομία προχώρησε σε εκτροπή της κυκλοφορίας στην οδό Ευτυχίδου, από το ύψος της Αστυδάμαντος έως το ύψος της οδού Σπύρου Μερκούρη, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχείρηση και να διασφαλιστεί η ασφάλεια πεζών και οδηγών. Ο δρόμος έκλεισε για περίπου μια ώρα. 

Οι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένονται νεότερες πληροφορίες από τις Αρχές.
UPD: 2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

To ξενοδοχειακό συγκρότημα που επενδύει στους ανθρώπους του

To ξενοδοχειακό συγκρότημα που επενδύει στους ανθρώπους του

Στην Παλαιόχωρα Χανίων, το BEYOND Luxury Retreat εισάγει μια σπάνια καινοτομία στην ελληνική φιλοξενία, δημιουργώντας αυτόνομο κτίριο διαμονής προσωπικού στο κέντρο του συγκροτήματος, με ίδια θέα και ποιότητα χώρου με τους φιλοξενούμενους!

95 Χρόνια Παπαστράτος: Ξεχωρίζει ξανά ως Κορυφαίος Εργοδότης

Η σταθερή επένδυση στους ανθρώπους της αποτυπώνεται το 2026, χρονιά κατά την οποία η Παπαστράτος συμπληρώνει 95 χρόνια επιτυχημένης διαδρομής, με την πιστοποίησή της ως «Κορυφαίος Εργοδότης» για 12η συνεχή χρονιά από το Top Employers Institute.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης