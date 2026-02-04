Αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ Άκης Πετρετζίκης – Κυριακάτικα Τραπέζια

Η Κυριακή ανήκει σε όλους! Και τα έχει όλα: Ορεκτικά & Συνοδευτικά, τα ζουμερά Ψητά, τις δροσερές και πλούσιες Σαλάτες, τα εντυπωσιακά Γλυκά! Μια ιδιαίτερα νόστιμη ιστορία που επαναλαμβάνεται κάθε βδομάδα!Αυτή την Κυριακή και κάθε δεύτερη Κυριακή κάθε μήνα, ο απόλυτος οδηγός μαγειρικής, που ο Άκης δημιούργησε αποκλειστικά για εσάς, έρχεται σπίτι σας, με το Πρώτο Θέμα.Δεν είναι απλώς ένα κάλεσμα ή ένα γεύμα με την οικογένεια. Είναι θεσμός. Οι οικογενειακές μαζώξεις αυτή τη μέρα της εβδομάδας, την Κυριακή, είναι που μας κρατάνε δεμένους. Είναι το σημείο συνάντησης όλων των γενεών, είναι το «μαζί» καθώς τα χρόνια περνάνε, είναι και τα γνωστά, οικεία φαγητά που δεν βαριόμαστε να τρώμε, αφού ανανεώνουν κάθε φορά μέσα μας το αίσθημα τρυφερότητας και αγάπης από τους δικούς μας ανθρώπους.Αξέχαστες μυρωδιές και υπέροχες συνταγές για αγαπημένα ορεκτικά και συνοδευτικά, κλασικά κυρίως πιάτα, υπέροχες σαλάτες και λιγουρευτά γλυκά! Μαζί, φοβερά tips για να αρχίσουμε την προετοιμασία από το Σάββατο και vegan συνταγάρες από το site του Άκη με QR code για όσους δεν προτιμούν το κρέας.Ξεφυλλίστε τις σελίδες του τεύχους και απολαύστε:Τα ορεκτικά και τα συνοδευτικά δεν παίζουν δεύτερο ρόλο στα κυριακάτικα τραπέζια. Κλέβουν την παράσταση! Ετοιμάσαμε λοιπόν τις πιο must συνταγές που όλοι περιμένουν να απολαύσουν, τους πρωταγωνιστές με τα όλα τους!Κολοκυθοκεφτέδες, Λεμονάτες πατάτες με δεντρολίβανο στον φούρνο, Ρύζι μπασμάτι, Σουφλέ ζυμαρικών με ζαμπόν και τυριά, Γαρίδες σαγανάκι με φέταΠαραδοσιακά, Κυριακή σημαίνει κρέας. Μαγειρεύουμε τα απόλυτα πιάτα με κρέας για τα τραπέζια αυτής της μέρας, που δεν θα κουραστούμε ποτέ να απολαμβάνουμε!Ρολό κιμά με πουρέ πατάτας, Κοτόπουλο με πατάτες baby στον φούρνο, Μοσχαράκι κοκκινιστό με ζυμαρικά, Τσιπούρες λεμονάτες στον φούρνο με κουσκούς, Σουτζουκάκια με σάλτσα λεμονιού και κουρκουμάΗ δροσερή ανάσα του κυριακάτικου τραπεζιού και η δικαιολογία για δεύτερο κομμάτι κρέας! Κυριακάτικες σαλατάρες, όλες υπέροχες και σε γεύση και σε εμφάνιση, για να μη μείνει κανείς παραπονεμένος! Έχουμε και λέμε:Μακαρονοσαλάτα με κοτόπουλο και λιαστή ντομάτα, Σαλάτα με παντζάρια και πορτοκάλι, Ρώσικη σαλάτα, Πατατοσαλάτα με μπέικον, κάππαρη και πιπεριά Φλωρίνης, Σαλάτα με μαρούλι, φρέσκο κρεμμυδάκι και λαδόξιδοΕδώ μιλάμε για τα χαμόγελα του κυριακάτικου τραπεζιού! Γι’ αυτό ετοιμάζουμε συνταγές που εγγυώνται απόλυτη επιτυχία!Γαλακτομπούρεκο, Ραβανί, Σοκολατόπιτα, Σοκολατένιο μπισκοτογλυκό ψυγείου, ΜηλόπιταΑυτή την Κυριακή με το Πρώτο Θέμα!Μην το χάσετε!