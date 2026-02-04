Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Τραγωδία στη Γορτυνία: 67χρονος καταπλακώθηκε από τρακτέρ και τραυματίστηκε θανάσιμα
Ο 67χρονος εντοπίστηκε καταπλακωμένος από τρακτέρ στο αγρόκτημα, όπου είχε μεταβεί για εκτέλεση γεωργικών εργασιών
Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (3/2) σε χωριό του δήμου Γορτυνίας, όταν ένας 67χρονος καταπλακώθηκε από τρακτέρ με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο 67χρονος εντοπίστηκε καταπλακωμένος από τρακτέρ στο αγρόκτημα, όπου είχε μεταβεί για να πραγματοποιήσει γεωργικές εργασίες.
Την προανάκριση του περιστατικού διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Τροπαίων.
