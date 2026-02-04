Επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και ο τρίτος οπαδός του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκε στο τροχαίο στη Ρουμανία, έφτασε το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ στην Τιμισοάρα
Πρόκειται για 20χρονο, ο οποίος νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Τιμισοάρα, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για τη σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης και την αντιμετώπιση οιδήματος
Πρόκειται για 20χρονο, ο οποίος νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Τιμισοάρα, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για τη σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης και την αντιμετώπιση οιδήματος
Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να μεταφερθεί σήμερα, 4 Φεβρουαρίου, ο τρίτος τραυματίας του πολύνεκρου τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε πριν από οκτώ ημέρες στη Ρουμανία, με θύματα φιλάθλους του ΠΑΟΚ.
Πρόκειται για 20χρονο φίλαθλο, ο οποίος νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Τιμισοάρα, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για τη σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης και την αντιμετώπιση οιδήματος.
Το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ βρίσκεται ήδη στη Ρουμανία για να μεταφέρει τον 20χρονο, ενώ σε αυτό θα επιβιβαστεί και η μητέρα του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σταθερή, ενώ εξετάζεται η έναρξη της διαδικασίας αεροδιακομιδής του εντός της ημέρας. Ο τραυματίας παραμένει διασωληνωμένος και η μεταφορά του θα πραγματοποιηθεί υπό αυστηρές ιατρικές προϋποθέσεις.
Την πληροφορία της διακομιδής του 20χρονου από τη Ρουμανία στην Ελλάδα επιβεβαίωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με δηλώσεις του στον τηλεοπτικό σταθμό Action24.
Ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον πατέρα του τραυματία, ο οποίος είχε εμπλακεί στο τροχαίο δυστύχημα κατά το οποίο επτά νεαροί φίλαθλοι έχασαν τη ζωή τους.
