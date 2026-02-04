Επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και ο τρίτος οπαδός του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκε στο τροχαίο στη Ρουμανία, έφτασε το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ στην Τιμισοάρα
ΕΛΛΑΔΑ
Ρουμανία Τροχαίο ΠΑΟΚ

Επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και ο τρίτος οπαδός του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκε στο τροχαίο στη Ρουμανία, έφτασε το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ στην Τιμισοάρα

Πρόκειται για 20χρονο, ο οποίος νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Τιμισοάρα, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για τη σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης και την αντιμετώπιση οιδήματος

Επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και ο τρίτος οπαδός του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκε στο τροχαίο στη Ρουμανία, έφτασε το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ στην Τιμισοάρα
UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ
Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να μεταφερθεί σήμερα, 4 Φεβρουαρίου, ο τρίτος τραυματίας του πολύνεκρου τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε πριν από οκτώ ημέρες στη Ρουμανία, με θύματα φιλάθλους του ΠΑΟΚ.

Πρόκειται για 20χρονο φίλαθλο, ο οποίος νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Τιμισοάρα, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για τη σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης και την αντιμετώπιση οιδήματος.

Το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ βρίσκεται ήδη στη Ρουμανία για να μεταφέρει τον 20χρονο, ενώ σε αυτό θα επιβιβαστεί και η μητέρα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σταθερή, ενώ εξετάζεται η έναρξη της διαδικασίας αεροδιακομιδής του εντός της ημέρας. Ο τραυματίας παραμένει διασωληνωμένος και η μεταφορά του θα πραγματοποιηθεί υπό αυστηρές ιατρικές προϋποθέσεις.

Την πληροφορία της διακομιδής του 20χρονου από τη Ρουμανία στην Ελλάδα επιβεβαίωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με δηλώσεις του στον τηλεοπτικό σταθμό Action24.

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον πατέρα του τραυματία, ο οποίος είχε εμπλακεί στο τροχαίο δυστύχημα κατά το οποίο επτά νεαροί φίλαθλοι έχασαν τη ζωή τους.

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dg5yeicuwqa1)
UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η bwin και οι διαμένοντες της Στέγης «Φωτεινή» έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα!

Η bwin και οι διαμένοντες της Στέγης «Φωτεινή» έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα!

Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης