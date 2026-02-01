«ΠΑΟΚ παίξε για τον λαό σου που πέθανε στο δρόμο για να' ναι στο πλευρό σου»: Δάκρυσε η Τούμπα για τους αδικοχαμένους οπαδούς, βίντεο

Λίγο αργότερα διαιτητές και οι 22 ποδοσφαιριστές εμφανίστηκαν στο γήπεδο με μπλουζάκια που έγραφαν (27/01/2026, ΑΘΑΝΑΤΟΙ) και όλοι κατευθύνθηκαν προς τη Θύρα 4 αφήνοντας στεφάνια και λουλούδια...«Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε», ήταν το μόνο σύνθημα που ακουγόταν στην Τούμπα και το ίδιο σύνθημα ακουγόταν και μετά από κάθε γκολ που πετύχαινε ο ΠΑΟΚ...Το ίδιο σύνθημα ακούστηκε και στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης όταν σ' όλες τις Θύρες της Τούμπας άναψαν χιλιάδες πυρσοί. Στις 27/1/2026 χάθηκαν τα επτά αετόπουλα και σ' εκείνο το λεπτό το σπίτι τους και τα αδέλφιά τους τους τίμησαν όπως θα ήθελαν... Με το σύνθημα που τραγουδούν σε κάθε αγώνα, αλλά σήμερα κανείς τους δεν θα ήθελε να το πει.«Δικέφαλε μεγάλωσα και άλλαξαν πολλάόμως εγώ ακόμα εδώ πιστάόπου πας σ'ακολουθώνα σε λέω πως σ'αγαπώκαι για σένανε να σκοτωθώ»