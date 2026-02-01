Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
«ΠΑΟΚ παίξε για τον λαό σου που πέθανε στο δρόμο για να' ναι στο πλευρό σου»: Δάκρυσε η Τούμπα για τους αδικοχαμένους οπαδούς, βίντεο
«ΠΑΟΚ παίξε για τον λαό σου που πέθανε στο δρόμο για να' ναι στο πλευρό σου»: Δάκρυσε η Τούμπα για τους αδικοχαμένους οπαδούς, βίντεο
Στα κάγκελα της Τούμπας υπάρχουν πανό μόνο για του αδικοχαμένους οπαδούς - Αμέτρητα στεφάνια και λουλούδια μπροστά από τη Θύρα 4 - Σταμάτησε στο 27' το παιχνίδι (στις 27/1 έγινε το δυστύχημα) και άναψε καπνογόνα σε όλες τις εξέδρες
Στην κερκίδα αρκετοί κρατούσαν ένα κεράκι, ενώ όλοι ήταν βουρκωμένοι...
Από τα μεγάφωνα ακουγόταν συνέχεια η «Η πόλη της σιωπής», το τραγούδι που είχε γραφτεί μετά την τραγωδία των Τεμπών όπου στις 4 Οκτωβρίου 1999 είχαν χάσει τη ζωή τους 6 οπαδοί του ΠΑΟΚ.
«Κι αν σίγησε η φωνή σου σ’ ακούω να μου μιλάς
Μου λες στη Θύρα 4 πως είσαι εσύ με μας
Μου λες από τα αστέρια πως τώρα μας κοιτάς
Πως χαίρεσαι μαζί μας μαζί μας και πονάς»
26 χρόνια μετά η οικογένεια του ΠΑΟΚ βίωσε μια νέα τεράστια απώλεια με τον θάνατο επτά φίλων του Δικεφάλου στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.
Χιλιάδες φίλοι του ΠΑΟΚ βρέθηκαν στην Τούμπα παρά τον κακό καιρό για να απευθύνουν το τελευταίο αντίο στα επτά αετόπουλα και πριν την έναρξη του αγώνα με τον Πανσερραϊκό, το πρώτο εντός έδρας ματς μετα την τραγωδία, εκτυλίχθηκαν συγκινητικές στιγμές.
Αρκετή ώρα πριν από τη σέντρα, εκπρόσωποι των οργανωμένων του ΠΑΟΚ άφησαν μπροστά από τα κάγκελα της Θύρας 4 στεφάνια στη μνήμη των συνοπαδών τους...
Από τα μεγάφωνα ακουγόταν συνέχεια η «Η πόλη της σιωπής», το τραγούδι που είχε γραφτεί μετά την τραγωδία των Τεμπών όπου στις 4 Οκτωβρίου 1999 είχαν χάσει τη ζωή τους 6 οπαδοί του ΠΑΟΚ.
«Κι αν σίγησε η φωνή σου σ’ ακούω να μου μιλάς
Μου λες στη Θύρα 4 πως είσαι εσύ με μας
Μου λες από τα αστέρια πως τώρα μας κοιτάς
Πως χαίρεσαι μαζί μας μαζί μας και πονάς»
26 χρόνια μετά η οικογένεια του ΠΑΟΚ βίωσε μια νέα τεράστια απώλεια με τον θάνατο επτά φίλων του Δικεφάλου στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.
Χιλιάδες φίλοι του ΠΑΟΚ βρέθηκαν στην Τούμπα παρά τον κακό καιρό για να απευθύνουν το τελευταίο αντίο στα επτά αετόπουλα και πριν την έναρξη του αγώνα με τον Πανσερραϊκό, το πρώτο εντός έδρας ματς μετα την τραγωδία, εκτυλίχθηκαν συγκινητικές στιγμές.
Αρκετή ώρα πριν από τη σέντρα, εκπρόσωποι των οργανωμένων του ΠΑΟΚ άφησαν μπροστά από τα κάγκελα της Θύρας 4 στεφάνια στη μνήμη των συνοπαδών τους...
Λίγο αργότερα διαιτητές και οι 22 ποδοσφαιριστές εμφανίστηκαν στο γήπεδο με μπλουζάκια που έγραφαν (27/01/2026, ΑΘΑΝΑΤΟΙ) και όλοι κατευθύνθηκαν προς τη Θύρα 4 αφήνοντας στεφάνια και λουλούδια...
«Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε», ήταν το μόνο σύνθημα που ακουγόταν στην Τούμπα και το ίδιο σύνθημα ακουγόταν και μετά από κάθε γκολ που πετύχαινε ο ΠΑΟΚ...
Το ίδιο σύνθημα ακούστηκε και στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης όταν σ' όλες τις Θύρες της Τούμπας άναψαν χιλιάδες πυρσοί. Στις 27/1/2026 χάθηκαν τα επτά αετόπουλα και σ' εκείνο το λεπτό το σπίτι τους και τα αδέλφιά τους τους τίμησαν όπως θα ήθελαν... Με το σύνθημα που τραγουδούν σε κάθε αγώνα, αλλά σήμερα κανείς τους δεν θα ήθελε να το πει.
«Δικέφαλε μεγάλωσα και άλλαξαν πολλά
όμως εγώ ακόμα εδώ πιστά
όπου πας σ'ακολουθώ
να σε λέω πως σ'αγαπώ
και για σένανε να σκοτωθώ»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα