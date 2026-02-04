Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Πάνω από 3.500 μετανάστες στις τρεις κλειστές ελεγχόμενες δομές του βορείου Αιγαίου
Σε Λέσβο, Χίο και Σάμο φιλοξενούνται πάνω από 3.500 αιτούντες άσυλο
Περισσότεροι από 3.500 αιτούντες άσυλο ζουν στα νησιά του βορείου Αιγαίου σε τρεις κλειστές ελεγχόμενες δομές (ΚΕΔ) του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
Στην ΚΕΔ της Λέσβου, στον Καρά Τεπέ, δυναμικότητας 3.881 ατόμων, ζουν σήμερα 1.158 άτομα, ενώ στο νησί φιλοξενούνται και 10 ανήλικοι πρόσφυγες.
Στην ΚΕΔ της Χίου, στο Χαλκειός, δυναμικότητας 1.014 ατόμων, φιλοξενούνται 620 άτομα και 11 ανήλικοι σε δομές εκτός ΚΕΔ.
Τέλος στην ΚΕΔ της Σάμου ζουν 1.731 άτομα.
Η τελευταία άφιξη αλλοδαπών, πριν από τη χθεσινή με τα τραγικά αποτελέσματα στη Χίο, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ήταν και πάλι στη Χίο στις 2 Φεβρουαρίου όταν έφτασαν στο νησί 33 αλλοδαποί οι οποίοι ζήτησαν άσυλο.
