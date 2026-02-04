Πάνω από 3.500 μετανάστες στις τρεις κλειστές ελεγχόμενες δομές του βορείου Αιγαίου
ΕΛΛΑΔΑ
Βόρειο Αιγαίο Καρά Τεπέ Λέσβος Χίος Σάμος

Πάνω από 3.500 μετανάστες στις τρεις κλειστές ελεγχόμενες δομές του βορείου Αιγαίου

Σε Λέσβο, Χίο και Σάμο φιλοξενούνται πάνω από 3.500 αιτούντες άσυλο

Πάνω από 3.500 μετανάστες στις τρεις κλειστές ελεγχόμενες δομές του βορείου Αιγαίου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Περισσότεροι από 3.500 αιτούντες άσυλο ζουν στα νησιά του βορείου Αιγαίου σε τρεις κλειστές ελεγχόμενες δομές (ΚΕΔ) του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Στην ΚΕΔ της Λέσβου, στον Καρά Τεπέ, δυναμικότητας 3.881 ατόμων, ζουν σήμερα 1.158 άτομα, ενώ στο νησί φιλοξενούνται και 10 ανήλικοι πρόσφυγες.

Στην ΚΕΔ της Χίου, στο Χαλκειός, δυναμικότητας 1.014 ατόμων, φιλοξενούνται 620 άτομα και 11 ανήλικοι σε δομές εκτός ΚΕΔ.

Τέλος στην ΚΕΔ της Σάμου ζουν 1.731 άτομα.

Η τελευταία άφιξη αλλοδαπών, πριν από τη χθεσινή με τα τραγικά αποτελέσματα στη Χίο, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ήταν και πάλι στη Χίο στις 2 Φεβρουαρίου όταν έφτασαν στο νησί 33 αλλοδαποί οι οποίοι ζήτησαν άσυλο.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η bwin και οι διαμένοντες της Στέγης «Φωτεινή» έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα!

Η bwin και οι διαμένοντες της Στέγης «Φωτεινή» έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα!

Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης