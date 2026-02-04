Η Εύη Πούμπουρα διηγείται στο protothema τη ζωή της στην Secret Service και στην ασφάλεια των Αμερικανών προέδρων

Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη, ως παιδί μεταναστών. Μπήκε στην Αστυνομία και από εκεί, στην Secret Service, την υπηρεσία που αναλαμβάνει την προστασία των υψηλών προσώπων. Ξεχώρισε, και βρέθηκε να υπηρετεί στην ασφάλεια τριών Αμερικανών προέδρων. Ως «σκιά» του Ομπάμα, έζησε μέσα στον Λευκό Οίκο και γνώρισε τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του κόσμου. Ήταν στους Δίδυμους Πύργους την ημέρα της κατάρρευσης τους, και έζησε από θαύμα.Η Ελληνοαμερικανίδα Εύη Πούμπουρα, έχει μια ιστορία ζωής, που θα μπορούσε να γίνει ταινία. Αναλύτρια σε θέματα ασφάλειας στο δίκτυο NBC σήμερα, βρέθηκε στην Ελλάδα, και μιλάει στο protothema.gr και την «Πρώτη Λέξη» και τον Αντώνη Σρόιτερ, για όλα όσα έζησε. Τους Αμερικανούς προέδρους, τους Έλληνες ηγέτες που φρουρούσε όταν ταξίδευαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, την σκληρή εκπαίδευση της, τα όσα έζησε στους δίδυμους Πύργους, αλλά και τα λάθη που έγιναν στην δολοφονική επίθεση σε βάρος του Τραμπ.«Πρώτη Λέξη» με τον Αντώνη Σρόιτερ: Συνέντευξη στην Εύη ΠούμπουραΟι γονείς της μετανάστευσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ήθελαν το παιδί τους να παραμείνει Ελληνίδα. Έτσι η Εύη μεγάλωσε μιλώντας ελληνικά. Έμαθε από μικρή στα δύσκολα, στις σκληρές γειτονιές της Νέας Υόρκης, όπου και τα κορίτσια πρέπει να υπερασπίζονται τον εαυτό της. Αποφάσισε να γίνει αστυνομικός, δεν φανταζόταν όμως το πού θα την οδηγούσε τελικά η Αστυνομία.Την επέλεξαν ως υποψήφια για την Secret Service και ξεκίνησε μια σκληρή εκπαίδευση. Έμαθε όλα τα όπλα, έμαθε να παλεύει, αλλά κυρίως, έμαθε, όπως λέει, να... τρώει ξύλο. Και έφαγε πολύ. Πέτυχε και μπήκε στην υπηρεσία. Και από εκεί, όσο αποκτούσε εμπειρία, άρχισε να ανεβαίνει τα σκαλιά της ιεραρχίας.Υπηρέτησε σε τρεις Αμερικανούς προέδρους. Τον Μπους, τον Κλίντον και τον Ομπάμα. Επί Ομπάμα, βρέθηκε στην στενή ομάδα ασφάλειας του προέδρου, και έγινε σκιά του, ένας από τους πιο στενούς ανθρώπους του. Όταν όμως έρχονταν Έλληνες πολιτικοί για επίσημες επισκέψεις, την έστελναν να αναλάβει την ασφάλεια τους, επειδή μιλούσε ελληνικά. Τους θυμάται όλους, και θυμάται και... τις παραξενιές τους.Στην επίθεση στους Δίδυμους Πύργους, ήταν στο διπλανό κτίριο που επίσης κατέρρευσε. Έμεινε εκεί να βοηθήσει μετά την επίθεση, και έζησε από θαύμα, όταν ο πρώτος Πύργος κατέρρευσε. Για τα όσα έκανε την ημέρα εκείνη, τιμήθηκε με το ανώτατο μετάλλιο ανδρείας. Θα την ακούσετε να μιλάει για τη μυθιστορηματική ζωής της, τις εμπειρίες της δίπλα στους ισχυρότερους ανθρώπους του πλανήτη, αλλά και τα όσα συμβαίνουν στην πραγματικότητα στην Secret Service, την οποία εμείς γνωρίζουμε μόνο μέσα από τις ταινίες.