Προσπάθησαν να περάσουν ναρκωτικά στις Φυλακές Νιγρίτας μέσα σε ρούχα
ΕΛΛΑΔΑ
Φυλακές Νιγρίτας Ναρκωτικά

Προσπάθησαν να περάσουν ναρκωτικά στις Φυλακές Νιγρίτας μέσα σε ρούχα

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι διαπίστωσαν ότι σε τσέπη παντελονιού είχαν τοποθετηθεί επιμελώς 1,6 γραμμάρια ινδικής κάνναβης καθώς και χάπια Xanax

Προσπάθησαν να περάσουν ναρκωτικά στις Φυλακές Νιγρίτας μέσα σε ρούχα
Απόπειρα εισαγωγής ναρκωτικών και ηρεμιστικών δισκίων στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Νιγρίτας αποτράπηκε από υπαλλήλους εξωτερικής φρούρησης, οι οποίοι εντόπισαν τις ουσίες κατά τη διάρκεια ελέγχου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, συγγενείς κρατουμένου φέρονται να επιχείρησαν να περάσουν τις απαγορευμένες ουσίες μέσα σε ρούχα που προορίζονταν για τον ίδιο.

Κατά τον έλεγχο στο θεωρείο της φυλακής, ενόψει επισκεπτηρίου, οι υπάλληλοι διαπίστωσαν ότι σε τσέπη παντελονιού είχαν τοποθετηθεί επιμελώς 1,6 γραμμάρια ινδικής κάνναβης καθώς και χάπια Xanax.

Η απόπειρα αποκαλύφθηκε πριν οι ουσίες φτάσουν στον κρατούμενο, με την έγκαιρη παρέμβαση της εξωτερικής φρούρησης.

Thema Insights

To ξενοδοχειακό συγκρότημα που επενδύει στους ανθρώπους του

Στην Παλαιόχωρα Χανίων, το BEYOND Luxury Retreat εισάγει μια σπάνια καινοτομία στην ελληνική φιλοξενία, δημιουργώντας αυτόνομο κτίριο διαμονής προσωπικού στο κέντρο του συγκροτήματος, με ίδια θέα και ποιότητα χώρου με τους φιλοξενούμενους!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης