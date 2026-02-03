Πίσω από την πιο συχνή καθημερινή συνήθεια βρίσκονται επιλογές που στηρίζονται στην αξιοπιστία μιας μάρκας και την υψηλή ποιότητα ενός προϊόντος
Προσπάθησαν να περάσουν ναρκωτικά στις Φυλακές Νιγρίτας μέσα σε ρούχα
Προσπάθησαν να περάσουν ναρκωτικά στις Φυλακές Νιγρίτας μέσα σε ρούχα
Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι διαπίστωσαν ότι σε τσέπη παντελονιού είχαν τοποθετηθεί επιμελώς 1,6 γραμμάρια ινδικής κάνναβης καθώς και χάπια Xanax
Απόπειρα εισαγωγής ναρκωτικών και ηρεμιστικών δισκίων στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Νιγρίτας αποτράπηκε από υπαλλήλους εξωτερικής φρούρησης, οι οποίοι εντόπισαν τις ουσίες κατά τη διάρκεια ελέγχου.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, συγγενείς κρατουμένου φέρονται να επιχείρησαν να περάσουν τις απαγορευμένες ουσίες μέσα σε ρούχα που προορίζονταν για τον ίδιο.
Κατά τον έλεγχο στο θεωρείο της φυλακής, ενόψει επισκεπτηρίου, οι υπάλληλοι διαπίστωσαν ότι σε τσέπη παντελονιού είχαν τοποθετηθεί επιμελώς 1,6 γραμμάρια ινδικής κάνναβης καθώς και χάπια Xanax.
Η απόπειρα αποκαλύφθηκε πριν οι ουσίες φτάσουν στον κρατούμενο, με την έγκαιρη παρέμβαση της εξωτερικής φρούρησης.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, συγγενείς κρατουμένου φέρονται να επιχείρησαν να περάσουν τις απαγορευμένες ουσίες μέσα σε ρούχα που προορίζονταν για τον ίδιο.
Κατά τον έλεγχο στο θεωρείο της φυλακής, ενόψει επισκεπτηρίου, οι υπάλληλοι διαπίστωσαν ότι σε τσέπη παντελονιού είχαν τοποθετηθεί επιμελώς 1,6 γραμμάρια ινδικής κάνναβης καθώς και χάπια Xanax.
Η απόπειρα αποκαλύφθηκε πριν οι ουσίες φτάσουν στον κρατούμενο, με την έγκαιρη παρέμβαση της εξωτερικής φρούρησης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα