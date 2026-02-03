Συγκέντρωση στο υπ. Εργασίας για το δυστύχημα στη Βιολάντα

Συγκέντρωση έξω από το κτήριο του υπουργείου Εργασίας στην οδό Σταδίου πραγματοποιήσαν σήμερα, Τρίτη, εργαζόμενοι στον κλάδο του γάλακτος, των ποτών και των τροφίμων με αφορμή το δυστύχημα στο εργοστάσιο της βιομηχανίας παραγωγής μπισκότων Βιολάντα στα Τρίκαλα.
Στο ψήφισμα για τη σημερινή 24ωρη απεργία η Ομοσπονδία Εργαζομένων στο Γάλα - Ποτά - Τρόφιμα ζητάει
• Να διερευνηθούν οι αιτίες και να αποδοθούν οι ευθύνες. Καμία συγκάλυψη του εγκλήματος στο εργοστάσιο «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»
• Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων σε όλα τα εργοστάσια και τους χώρους δουλείας του κλάδου.
• Απαγόρευση της νυχτερινής εργασίας των γυναικών στη βιομηχανία.
• 7ωρο – 5μερο – 35ωρο. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, κατάργηση των δουλεμπορικών γραφείων.
• Υπογραφή ΣΣΕ με αυξήσεις στους μισθούς και κατοχύρωση μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.
• Κατοχύρωση της ανεμπόδιστης συνδικαλιστικής δράσης στους χώρους δουλειάς του κλάδου.
Δείτε φωτογραφίες από τη συγκέντρωση στο υπουργείο Εργασίας