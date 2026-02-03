Συγκέντρωση στο υπ. Εργασίας για το δυστύχημα στη Βιολάντα
ΕΛΛΑΔΑ
Συγκέντρωση Υπουργείο Εργασίας Βιολάντα Έκρηξη στη Βιολάντα

Συγκέντρωση στο υπ. Εργασίας για το δυστύχημα στη Βιολάντα

Τη συγκέντρωση έχει διοργανώσει η Ομοσπονδία Εργαζομένων στο Γάλα - Ποτά - Τρόφιμα

Συγκέντρωση στο υπ. Εργασίας για το δυστύχημα στη Βιολάντα
1 ΣΧΟΛΙΟ
Συγκέντρωση έξω από το κτήριο του υπουργείου Εργασίας στην οδό Σταδίου πραγματοποιήσαν σήμερα, Τρίτη, εργαζόμενοι στον κλάδο του γάλακτος, των ποτών και των τροφίμων με αφορμή το δυστύχημα στο εργοστάσιο της βιομηχανίας παραγωγής μπισκότων Βιολάντα στα Τρίκαλα.

Στο ψήφισμα για τη σημερινή 24ωρη απεργία η Ομοσπονδία Εργαζομένων στο Γάλα - Ποτά - Τρόφιμα ζητάει

• Να διερευνηθούν οι αιτίες και να αποδοθούν οι ευθύνες. Καμία συγκάλυψη του εγκλήματος στο εργοστάσιο «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»
• Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων σε όλα τα εργοστάσια και τους χώρους δουλείας του κλάδου.
• Απαγόρευση της νυχτερινής εργασίας των γυναικών στη βιομηχανία.
• 7ωρο – 5μερο – 35ωρο. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, κατάργηση των δουλεμπορικών γραφείων.
• Υπογραφή ΣΣΕ με αυξήσεις στους μισθούς και κατοχύρωση μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.
• Κατοχύρωση της ανεμπόδιστης συνδικαλιστικής δράσης στους χώρους δουλειάς του κλάδου.

Δείτε φωτογραφίες από τη συγκέντρωση στο υπουργείο Εργασίας

Κλείσιμο
Συγκέντρωση στο υπ. Εργασίας για το δυστύχημα στη Βιολάντα
Συγκέντρωση στο υπ. Εργασίας για το δυστύχημα στη Βιολάντα
Συγκέντρωση στο υπ. Εργασίας για το δυστύχημα στη Βιολάντα
Συγκέντρωση στο υπ. Εργασίας για το δυστύχημα στη Βιολάντα
Συγκέντρωση στο υπ. Εργασίας για το δυστύχημα στη Βιολάντα
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης