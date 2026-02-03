Τροχαίο στην Αττική Οδό στο ύψος Περιφ. Αιγάλεω στο ρεύμα προς Ελευσίνα - Κλειστή η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους Τροχαίο ατύχημα

Τροχαίο στην Αττική Οδό στο ύψος Περιφ. Αιγάλεω στο ρεύμα προς Ελευσίνα - Κλειστή η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Τροχαίο στην Αττική Οδό στο ύψος Περιφ. Αιγάλεω στο ρεύμα προς Ελευσίνα - Κλειστή η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Αττική Οδό στο ύψος της Περιφερειακής Αιγάλεω, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα. Η αριστερή λωρίδα παραμένει κλειστή, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.

Νωρίτερα, άλλο ένα τροχαίο ατύχημα προκάλεσε καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στην Περιφ. Υμηττού λόγω ατυχήματος.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης