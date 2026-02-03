Τροχαίο στην Αττική Οδό στο ύψος Περιφ. Αιγάλεω στο ρεύμα προς Ελευσίνα - Κλειστή η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Αττική Οδό στο ύψος της Περιφερειακής Αιγάλεω, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα. Η αριστερή λωρίδα παραμένει κλειστή, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.
Νωρίτερα, άλλο ένα τροχαίο ατύχημα προκάλεσε καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στην Περιφ. Υμηττού λόγω ατυχήματος.
Ατύχημα στο ύψος Περιφ. Αιγάλεω στο ρεύμα προς Ελευσίνα, Αριστερή λωρίδα κλειστή. Αναμένονται καθυστερήσεις.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) February 3, 2026
Ατύχημα ύψος Πλακεντίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα, Αριστερή λωρίδα κλειστή. Αναμένονται καθυστερήσεις. https://t.co/Ki57JpYtEi
