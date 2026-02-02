Όταν ο Επστάιν αλληλογραφούσε με την κορυφαία των Ρότσιλντ για το δημοψήφισμα Τσίπρα και την αποπομπή Βαρουφάκη
Σελίδες επί σελίδων στην ηλεκτρονική αλληλογραφία του μεγαλοπροαγωγού για την ελληνική κρίση του 2015 και σχόλια τύπου «τώρα γαμ... πραγματικά»
Σχεδόν 72 ώρες μετά την δημοσίευση του νέου «πακέτου» 3,5 εκατομμυρίων σελίδων από τα αρχεία Επστάιν ο πλανήτης εξακολουθεί να μην έχει – και θα ήταν εξόχως δύσκολο να συμβαίνει το αντίθετο – πλήρη εικόνα των όσων ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστής περιγράφει στις συνομιλίες του με εκατοντάδες διαφορετικά πρόσωπα.
Παρά ταύτα στα αρχεία Επστάιν υπάρχει και ελληνικό ενδιαφέρον και μάλιστα σημαντικό από την πλευρά όχι μόνο του Επστάιν αλλά και της Αριάν ντε Ρότσιλντ...
Συγκεκριμένα ο Τζέφρι Επστάιν έχει συνομιλία με την επικεφαλής της Edmond de Rothschild Group, ενός από τους ιστορικότερους και ισχυρότερους χρηματοοικονομικούς ομίλους της Ευρώπης, στις 6 Ιουλίου του 2015. Το συγκεκριμένο απόσπασμα αποτελεί μέρος της ογκωδέστατης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που ο Έσπταιν έχει ανταλλάξει με προσωπικότητες από ολόκληρο τον κόσμο και με βάση τα αρχεία έχει συνταχθεί στις 6 Ιουλίου του 2015 – μερικές ώρες μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος στο δημοψήφισμα αλλά και την παραίτηση του τότε Υπουργού Οικονομικών Βαρουφάκη.
Στο συγκεκριμένο απόσπασμα η Αριάν ντε Ρότσιλντ γράφει στον Έπστάιν: «Ακούγεται έντονα ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε «το κεφάλι» του Γιάνη Βαρουφάκη και το πήρε. Η αντικατάσταση από τον επικεφαλής διαπραγματευτή Ευκλείδη Τσακαλώτο θεωρείται δεδομένη.
Η κίνηση αυτή δίνει στον Τσίπρα πολιτικό χρόνο και αλλάζει το κλίμα απέναντι στους εταίρους, χωρίς να αλλάζει άμεσα το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης. Αύριο συγκαλείται Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης και στις Βρυξέλλες καλλιεργείται η προσδοκία ότι εκεί θα αναζητηθεί λύση – έστω προσωρινή. Το διακύβευμα παραμένει αν ο χρόνος που κερδίζεται αρκεί για να μεταφραστεί το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος σε συμφωνία και όχι σε αδιέξοδο».
Λίγα λεπτά αργότερα ο Έπσταιν απαντά: «Η παραίτηση του Έλληνα υπουργού παρουσιάζει στην Ελλάδα ένα πιο σκληρό πρόβλημα, όχι ένα ευκολότερο. Τώρα θα τους ζητηθεί να έρθουν με λύση. Όχι με προτάσεις. Τώρα την έχουν πραγματικά γ@@@σει».
Δείτε τα συγκεκριμένα αποσπάσματα από την αλληλογραφία Επστάιν εδώ:
Τι συνέβαινε στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 2015;
Η επικοινωνία Έπστάιν – Ντε Ρότσιλντ γίνεται στις 6 Ιουλίου του 2015. Στις 6 Ιουλίου 2015, η Ελλάδα βρισκόταν στο κορύφωμα της κρίσης, μία ημέρα μετά το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου, που το «Οχι» είχε επικρατήσει με 61,3%.
Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ερμήνευσε το αποτέλεσμα ως εντολή για ενισχυμένη διαπραγμάτευση, όχι για ρήξη με την Ευρωζώνη. Το ίδιο πρωί, ο Γιάνης Βαρουφάκης υπέβαλε την παραίτησή του, ανοίγοντας τον δρόμο για αλλαγή προσώπων και ύφους. Νέος υπουργός Οικονομικών ανέλαβε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος. Η κυβέρνηση βρισκόταν ανάμεσα σε λαϊκή νομιμοποίηση και ασφυκτική διεθνή πίεση, με στόχο να αποφευχθεί η έξοδος από το ευρώ.
Οι τράπεζες παρέμεναν κλειστές από τις 29 Ιουνίου. Οι κεφαλαιακοί έλεγχοι ήταν σε πλήρη ισχύ, με όριο αναλήψεων 60 ευρώ ημερησίως.
Αριάν ντε Ρότσιλντ είναι Γαλλίδα τραπεζίτης και φιλάνθρωπος, είναι Πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Edmond de Rothschild Group, ενός από τους ιστορικότερους και ισχυρότερους χρηματοοικονομικούς ομίλους της Ευρώπης.
Ποια είναι - συνοπτικά
Γέννηση: 1965, Ελ Σαλβαδόρ (μεγάλωσε στην Ευρώπη)
Υπηκοότητα: Γαλλική
Σπουδές: MBA, Wharton School - Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια
Θέση: Πρόεδρος & CEO της Rothschild & Co
Ανέλαβε την ηγεσία της Rothschild & Co το 2015, και έγινε η πρώτη γυναίκα στην ιστορία άνω των 200 ετών του οίκου που βρέθηκε στην κορυφή του. Υπό τη δική της καθοδήγηση, ο όμιλος:
Ενίσχυσε τη διεθνή του παρουσία πέρα από την παραδοσιακή ευρωπαϊκή βάση
Επένδυσε στρατηγικά σε βιώσιμες και ESG επενδύσεις
Επιχείρησε έναν ελεγχόμενο εκσυγχρονισμό κουλτούρας σε έναν κατεξοχήν συντηρητικό τραπεζικό οργανισμό
Παράλληλα, προεδρεύει του Edmond de Rothschild Group, του οικογενειακού βραχίονα private banking και asset management.
Η Αριάν ντε Ρότσιλντ διαφοροποιείται από το παραδοσιακά «σιωπηλό» προφίλ των Ρότσιλντ:
• Μιλά δημόσια για κλιματικό κίνδυνο, μακροπρόθεσμο καπιταλισμό και εταιρική διακυβέρνηση
• Υποστηρίζει ενεργά τη συμμετοχή των γυναικών στη χρηματοοικονομική ηγεσία
• Συνδυάζει τη δυναστική συνέχεια με σύγχρονη διοικητική αντίληψη
Πέρα από τις τράπεζες
Δραστηριοποιείται έντονα στη φιλανθρωπία, με έμφαση:
• στην εκπαίδευση
• στην κοινωνική επιχειρηματικότητα
• στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα
