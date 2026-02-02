Όταν ο Επστάιν αλληλογραφούσε με την κορυφαία των Ρότσιλντ για το δημοψήφισμα Τσίπρα και την αποπομπή Βαρουφάκη



Η Αριάν ντε Ρότσιλντ και η απέχθεια στον υπερτουρισμό της Αθήνας

Ποιά είναι η Αριάν ντε Ρότσιλντ;

Η Ελλάδα είχε ήδη καθυστερήσει πληρωμή προς το ΔΝΤ (30 Ιουνίου), γεγονός χωρίς προηγούμενο για ανεπτυγμένη χώρα της Ευρωζώνης.Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αντιμετώπιζαν το αποτέλεσμα με καχυποψία και ανησυχία. Το ενδεχόμενο Grexit συζητούνταν πλέον ανοιχτά, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατηρούσε παγωμένο τον ELA, κρατώντας το τραπεζικό σύστημα σε οριακή κατάσταση.Στο εσωτερικό επικρατούσε έντονη πόλωση, αλλά και αίσθηση ιστορικής καμπής. Ουρές στα ΑΤΜ, ανησυχία για μισθούς και συντάξεις.Στην ίδια αλληλογραφία η Αριάν ντε Ρότσιλντ εμφανίζεται να γράφει προς τον Έπσταιν πως ο υπερτουρισμός της Ελληνικής Πρωτεύουσας της δημιουργεί απέχθεια…Συγκεκριμένα αναφέρει: «Μισώ πραγματικά αυτή την πόλη, γεμάτη τουρίστες με σορτσάκια… τι θέαμα!».Δείτε το σχετικό απόσπασμαΑριάν ντε Ρότσιλντ είναι Γαλλίδα τραπεζίτης και φιλάνθρωπος, είναι Πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Edmond de Rothschild Group, ενός από τους ιστορικότερους και ισχυρότερους χρηματοοικονομικούς ομίλους της Ευρώπης.Γέννηση: 1965, Ελ Σαλβαδόρ (μεγάλωσε στην Ευρώπη)Υπηκοότητα: ΓαλλικήΣπουδές: MBA, Wharton School - Πανεπιστήμιο της ΠενσυλβάνιαΘέση: Πρόεδρος & CEO της Rothschild & CoΑνέλαβε την ηγεσία της Rothschild & Co το 2015, και έγινε η πρώτη γυναίκα στην ιστορία άνω των 200 ετών του οίκου που βρέθηκε στην κορυφή του. Υπό τη δική της καθοδήγηση, ο όμιλος:Ενίσχυσε τη διεθνή του παρουσία πέρα από την παραδοσιακή ευρωπαϊκή βάσηΕπένδυσε στρατηγικά σε βιώσιμες και ESG επενδύσειςΕπιχείρησε έναν ελεγχόμενο εκσυγχρονισμό κουλτούρας σε έναν κατεξοχήν συντηρητικό τραπεζικό οργανισμόΠαράλληλα, προεδρεύει του Edmond de Rothschild Group, του οικογενειακού βραχίονα private banking και asset management.διαφοροποιείται από το παραδοσιακά «σιωπηλό» προφίλ των Ρότσιλντ:• Μιλά δημόσια για κλιματικό κίνδυνο, μακροπρόθεσμο καπιταλισμό και εταιρική διακυβέρνηση• Υποστηρίζει ενεργά τη συμμετοχή των γυναικών στη χρηματοοικονομική ηγεσία• Συνδυάζει τη δυναστική συνέχεια με σύγχρονη διοικητική αντίληψηΠέρα από τις τράπεζεςΔραστηριοποιείται έντονα στη φιλανθρωπία, με έμφαση:• στην εκπαίδευση• στην κοινωνική επιχειρηματικότητα• στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα