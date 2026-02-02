Συνελήφθη στην Ομόνοια 38χρονος που είχε το «σιρόπι του βιασμού»
Ομόνοια Βιασμός Σύλληψη Αστυνομία

Συνελήφθη στην Ομόνοια 38χρονος που είχε το «σιρόπι του βιασμού»

Οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες κατά τη διάρκεια περιπολίας ενώ εκείνος περπατούσε

Από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης συνελήφθη σήμερα το πρωί (22/2), στο κέντρο της Αθήνας, 38χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί, στο πλαίσιο περιπολίας, εντόπισαν τον 38χρονος στην περιοχή της Ομόνοιας να κινείται πεζός στην περιοχή και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 106 γραμμάρια της ναρκωτικής ουσίας GHB σε υγρή μορφή, γνωστής και ως «σιρόπι του βιασμού», ουσία που προκαλεί αποσύνδεση από το περιβάλλον και απώλεια συνείδησης, καθώς και μικροποσότητα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
