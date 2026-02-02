Ηράκλειο: Υπό δρακόντεια μέτρα στα Δικαστήρια ο 48χρονος που συνελήφθη με κινηματογραφικό τρόπο για κλοπές σε σπίτια
Ηράκλειο: Υπό δρακόντεια μέτρα στα Δικαστήρια ο 48χρονος που συνελήφθη με κινηματογραφικό τρόπο για κλοπές σε σπίτια
Γνώριμος των Αρχών -Έχει έχει μεταξύ άλλων εκτίσει πολυετή ποινή κάθειρξης για ένοπλες ληστείες σε τράπεζες
Συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών της ΟΠΚΕ και αστυνομικών της Ασφάλειας Ηρακλείου οδηγήθηκε στα Δικαστήρια Ηρακλείου το πρωί της Δευτέρας (2/2) ο 48χρονος που συνελήφθη με κινηματογραφικό τρόπο το απόγευμα της Τετάρτης στο λιμάνι του Ηρακλείου.
Πρόκειται άτομο με βαρύ ποινικό παρελθόν καθώς έχει εκτίσει πολυετή ποινή κάθειρξης για ένοπλες ληστείες σε τράπεζες και για άλλες αξιόποινες πράξεις. Μάλιστα, σε μία περίπτωση απειλούσε αστυνομικούς να απασφαλίσει χειροβομβίδα που έφερε πάνω του με αποτέλεσμα να δεχθεί πυρά και να τραυματιστεί.
Ο 48χρονος συνελήφθη μαζί με την 41χρονη φίλη του λίγο πριν επιβιβαστούν στο πλοίο της γραμμής και αναχωρήσουν από Κρήτη. Όπως έχει γίνει γνωστό στον 48χρονο αποδίδονται συνολικά 14 περιπτώσεις διαρρήξεων και κλοπών σε σπίτια σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά, με τη γνωστή μέθοδο της θραύσης του ομφαλού. Ορισμένες από τις διαρρήξεις φέρονται να είχαν διαπραχθεί ήδη από το καλοκαίρι του 2025, ωστόσο οι πρόσφατες «φρέσκες» υποθέσεις των τελευταίων ημερών αποτέλεσαν το κομμάτι που οδήγησε στην πλήρη εξιχνίαση της δράσης του.
Καθοριστικό ρόλο στην ταυτοποίηση έπαιξαν τόσο το συγκεκριμένο modus operandi όσο και η αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού, ενώ κρίσιμο στοιχείο θεωρήθηκε και το λευκό Fiat Panda που χρησιμοποιούσε το ζευγάρι, το οποίο είχαν μισθώσει από τον Πειραιά στα μέσα Ιανουαρίου και όφειλαν να επιστρέψουν στις 29 του μήνα. Σημειώνεται ότι κατά την άφιξή του στο Ηράκλειο, ο 48χρονος φέρεται να είχε δηλώσει αναληθή στοιχεία.
Το βίντεο από την κινηματογραφική σύλληψη στο λιμάνι του Ηρακλείου:
