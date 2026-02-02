Σώος εντοπίστηκε 24χρονος που είχε χαθεί στη Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ

Σώος εντοπίστηκε 24χρονος που είχε χαθεί στη Θεσσαλονίκη

Εντοπίστηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Σώος εντοπίστηκε 24χρονος που είχε χαθεί στη Θεσσαλονίκη
Καλά στην υγεία του είναι 24χρονος από τις Συκιές Θεσσαλονίκης ο οποίος είχε εξαφανιστεί από την περιοχή το απόγευμα της Πέμπτης (29/1).

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ανέφερε αργά την Κυριακής ότι φίλοι του 24χρονου τον βρήκαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης δίνοντας τέλος στην αγωνία των οικείων του.

