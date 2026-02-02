Σώος εντοπίστηκε 24χρονος που είχε χαθεί στη Θεσσαλονίκη

Εντοπίστηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Καλά στην υγεία του είναι 24χρονος από τις Συκιές Θεσσαλονίκης ο οποίος είχε εξαφανιστεί από την περιοχή το απόγευμα της Πέμπτης (29/1).



Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ανέφερε αργά την Κυριακής ότι φίλοι του 24χρονου τον βρήκαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης δίνοντας τέλος στην αγωνία των οικείων του.