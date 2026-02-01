Κλειστά σχολεία τη Δευτέρα λόγω κακοκαιρίας στο Νευροκόπι, περιοχές της Ξάνθης και του Σουφλίου
ΕΛΛΑΔΑ
Σχολεία Κακοκαιρία

Κλειστά σχολεία τη Δευτέρα λόγω κακοκαιρίας στο Νευροκόπι, περιοχές της Ξάνθης και του Σουφλίου

Δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία στον δήμο Μύκης, στο Νευροκόπι και περιοχές του δήμου Σουφλίου

Κλειστά σχολεία τη Δευτέρα λόγω κακοκαιρίας στο Νευροκόπι, περιοχές της Ξάνθης και του Σουφλίου
Κλειστά θα είναι τα σχολεία στον δήμο Μύκης, στο Νευροκόπι και περιοχές του δήμου Σουφλίου λόγω της κακοκαιρίας.

Τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου κλειστές θα είναι οι σχολικές μονάδες του δήμου Μύκης στην Ξάνθη. Στο Νευροκόπι, με απόφαση του δημάρχου, καθαρά για λόγους ασφαλείας και μετά από σύσκεψη που έγινε στο δημαρχείο λόγω της χιονόπτωσης και του παγετού τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα είναι κλειστά. Τα μαθήματα θα γίνουν κανονικά μέσω τηλεκπαίδευσης.

Τη Δευτέρα κλειστά θα είναι τα σχολεία στους οικισμούς του Μεγάλου Δέρειου, της Ρούσσας, του Σιδηροχωριου και της Σιδηρούς στον Δήμο Σουφλίου.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης